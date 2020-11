В Приморье более 3000 бухгалтеров ищут работу

Далее по списку идут водители и главные бухгалтера

Далее по списку идут водители и главные бухгалтера Аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter, проанализировали запросы соискателей Приморского края на hh.ru, чтобы составить топ-10 самых популярных запросов жителей. Оказалось, что чаще всего в Приморском крае ищут вакансии для бухгалтера, только за один месяц на сайте таких запросов было более 3000, на второй строчке по популярности водители (более 2000 запросов), на третьей – главные бухгалтера (почти 1750 запросов). Кроме этого, жители Приморского края активно ищут предложения для администратора, программиста 1с, экономиста, юриста, торгового представителя, инженера и директора. «Конечно, запросов гораздо больше, чем только десять. Например, жители Приморского края 543 раз за месяц искали вакансии для аналитиков, 424 – для логистов, 389 раз – для продавцов, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО. – Кроме вакансий, ряд соискателей с помощью поисковой строки ищут предложения от конкретных работодателей, например, «мтс» (228 запросов), «вмтп» (220) или «доброфлот» (159 раз). Еще кандидатов интересуют вакансии с определенным режимом работы: временная (299), вечерняя (304), удаленная работа (440)». . Исследование проводилось 14-31 октября 2019г. Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования, ссылка на источник (для электронных изданий – гиперссылка на hh.ru) обязательна. Досье "Золотого Рога": HeadHunter (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 600 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Журнал "Дальневосточный капитал".

