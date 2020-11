В столице Приморья прошел круглый стол, посвященный проблемам комфорта городской среды

В столице Приморья прошел круглый стол, посвященный проблемам комфорта городской среды Создание комфортной городской среды стало одной из главных задач территориального развития в конкуренции субъектов Российской Федерации за человеческий капитал. И в этой борьбе важно не упустить моменты, которые сегодня на местном уровне рассматриваются как второстепенные, но для многих жителей является главными и определяющими их привязанность к городу и региону. Эксперт Анна МЯЛК считает, что важно ценить то, что имеем. В последнее время принято говорить о создании новой комфортной городской среды, при этом забывая, что главной составляющей этого комфорта в первую очередь является уже сложившаяся застройка, на протяжении многих лет ставшая привычной для людей. И если облик города вдруг внезапно изменить, то для многих это окажется настоящим шоком – их родной город окажется чужим и неуютным. По мнению Мялк, Владивосток постепенно теряет интересные объекты, которые в будущем уже невосполнимы. «При том, что наш Владивосток по своим качествам ничем не уступает европейским городам. В нем есть все то богатое градостроительное наследие, созданное нашими дедами, которое позволяет судить о высочайшем уровне культуры нашей страны и нашего народа. Здания, построенные в прошлом, продолжают в нашем городе сохранять градостроительные акценты, которые интересны и нам, и гостям города. Влияние наиболее ценных объектов распространяется на большую городскую территорию. И соответственно надо регулировать всю ее застройку», считает эксперт. Надо избегать ошибок и погрешностей, портящих лицо города Так, вершина сопки Орлиное гнездо уже не видна из-за точечной хаотичной новой застройки. То, что на ней должен появиться новый театрально-музейный комплекс, не должно усугубить ситуацию. Размещение нового архитектурного объема, очень по-разному воспринимаемого с огромной городской территории, имеет важное градостроительное значение, и работать с ним участникам этого строительства нужно очень осторожно. И будет очень правильным, если проект этого комплекса окажется вынесен на обсуждение горожанами. Анна Мялк напомнила, что у нас мнения специалистов и общественности игнорируются, как, например, со строительством комплекса «Хаятт» на ул. Корабельной Набережной, который теперь перекрывает панорамный вид бухты и Золотой мост, портит улицу. В другом случае, сегодня варварски, негуманно в ходе капремонта и реконструкции переделывается Дворец пионеров и школьников. Великолепный мозаичный фонтан, сделанный по оригинальному проекту, уже закатан в асфальт, уничтожаются авторские решения интерьеров. Проектировщики, которые приложили к этому руку, приняли абсурдные решения. Ассистент кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ Яна МАРУС считает, что в развитии города важной альтернативой бездумной застройке является развитие его градо-экологического каркаса. Для такового во Владивостоке оказывается очень важно восстановление части тех территорий, которые каркасом были утеряны, и сохранение имеющихся. В качестве примера Марус привела ситуацию с коридором реки Объяснения. Исследователями были проанализированы потенциалы восстановления реки, и проработана проектная программа, в том числе на культурном, социальном и экономическом уровнях. Также отмечена необходимость сохранения на территории, примыкающей к реке, последней в городе трамвайной линии и малоэтажной застройки. В поиске городского комфорта Начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента градостроительства администрации Приморского края Елена ИВАННИКОВА считает, что от того, как будет формироваться новая градостроительная политика дальневосточной столицы, будет зависеть и дальнейшее развитие других приморских городов. Поэтому рассмотрение имеющихся проблем, опыт и возможные решения в данной сфере – это важно для создания более привлекательных, чем сегодня, условий жизни в регионе. Руководитель Управления архитектуры и градостроительства Владивостока Петр КАРПОВ утверждает, что если еще до «перестройки» в государстве «градостроительная политика была четко выражена в отношении жилого и нежилого строительства», то в дальнейшем законодательство в ряде сфер, затрагивающих градостроительство, вынужденно претерпело серьезные изменения, которые происходят и по сегодняшний день. На практике, в росте города важно соблюдение баланса развития территорий, исключение нежелательной точечной застройки. Необходимо, чтобы все жилые районы имели в достатке места в школах и детских садах, поликлиники, чтобы нормативна в застройке была бы, например, железнодорожная сеть, имеющаяся в городе. Особая проблема любого развивающегося города, в том числе Владивостока, – это его новое строительство, которое не всегда вписывается в планировочные решения. Особенно в историческом центре, где застройщиками захватываются зоны охраны памятников. Много вопросов по регламентации высотности зданий, их фасадов, сохранению ландшафтов… Петр Валерьевич отмечает, что транспортная схема города должна реструктуризироваться с учетом генплана. Данная проблема должна решаться комплексно. При этом нужна серьезная реконструкция улично-дорожной сети, строительство множества парковок, создание парковочного пространства вдоль дорог и устройство перехватывающих парковок. Определенные изменения должна претерпеть система городского общественного транспорта, в которую должна быть включена внутригородская электричка. Необходимо произвести расширение и улучшение пешеходного пространства. Решение этих задач позволит сделать загрузку дорожно-уличной сети Владивостока оптимальнее и удобнее для горожан. Начальник Управления градостроительства Уссурийского ГО Максим СТЕФАНЕНКО считает, что городская среда может быть комфортна для граждан лишь в том случае, если она удобна и удовлетворяет все их потребности. В этом отношении очень важно благоустройство территорий, и поэтому в первую очередь в этом городе особое внимание уделяется программе «Тысяча дворов». Она хороша тем, что в принятии решений по ней и ее реализации существенную роль играет общественность. Голосование показывает, в каких местах города важнее всего проводить благоустройство территории, и какое оно там необходимо – нужны ли детские площадки, озеленение и так далее. Особенно активность уссурийцев проявляется в насыщении города новыми детскими площадками и малыми архитектурными формами. Руководитель городской архитектуры отметил, что одной из серьезнейших проблем, которую необходимо решать, превращая Уссурийск в более комфортный город, это – транспортная проблема с устройством парковок и современной дорожной инфраструктуры. Другая проблема – это ограниченность ресурсов для территориального развития: «Нам приходится в какой-то степени ограничивать и себя, и застройщиков при выполнении регламентов развития территорий». Главный специалист управления архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского ГО Анна АНТОНОВА считает, что участие Находки в федеральных и краевых программах по развитию дворовых территорий, детских площадок, общественных территорий, строительству объектов социальной инфраструктуры и пр. в целом позволяет сформировать комфортную среду обитания, удовлетворяющую потребности в самых различных сферах. Развитие в городе идет по принципу «дом – двор – улица – район – город». В частности, так сейчас развивается территория вблизи Рыбного порта Находки – одного из четырех обособленных районов города. Все идет от генплана Учредитель архитектурно-строительной Компании «Град-М», заместитель председателя Приморского отделение Союза архитекторов России Андрей БОРНЯКОВ уверен, что создание комфортной городской среды – это, прежде всего, вопрос генерального плана и группы профессионалов, которые с ним работают. При этом генплан должен быть ясным, простым и публичным документом, опирающимся на «жесткий пешеходно-транспортный каркас, на четкий каркас зеленых насаждений и – на пятна застройки, которые могли бы жестко корректироваться. Генплан должен смотреть на 100 лет вперед, чтобы застройщики знали, где в городе будет строиться жилье, а где, промышленность. Андрей Иванович считает, что проектировщик должен работать с застройщиком так, чтобы каждый новый объект становился украшением города. В целом, для города очень многое можно сделать «на эмоциях». Например, рассматривая ту же идею ВКАД. Сегодня горожане отделены от Амурского залива железной дорогой, а им предлагается еще одно препятствие на пути к морю – кольцевая автомобильная дорога! Забота о машинах в этом случае не должна перечеркивать то, что удобно для людей. Для Владивостока актуально – открывать новые выходы к морскому берегу, организовывать пляжи и стоянки для водного транспорта, просто сделать вдоль моря прогулочную велодорожку. КСТАТИ Городской комфорт создают и такие мелочи, как художественные лавки в центре города, а не смешные и дешевые, как сегодня. Или, например, широкая пешеходная улица от Спортивной набережной по ул. Фокина в настоящее время выходит к ул. Алеутской и «упирается» в цепи ограждения. Широкий пешеходный поток вынужден по светофору либо гуськом перебегать «зебру» перехода, либо перешагивать через цепи. Ничто не мешает здесь сделать «зебру» пошире. И хорошо бы, чтобы в выходные дни светофоры в центре города работали для пешеходов, а не для автомобилей... На фото: Комфортная среда во Владивостоке начинается с пешеходного Арбата… Фото Евгении ПРИЙМАК Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

