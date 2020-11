Владивосток стал первооткрывателем нового вида туризма на Дальнем Востоке

Это направление приносит реальный и быстрый эффект

Это направление приносит реальный и быстрый эффект Ежегодно Приморский край становится все более привлекательным для иностранных гостей, которые приезжают в регион с туристическими целями – это вновь доказала статистика за 9 месяцев текущего года. Развиваются как традиционные виды путешествий, так и совершенно новые направления. Одно из таких – шоу-бизнес-туризм. В краевом департаменте туризма отмечают, что Приморье все чаще становится точкой притяжения для зарубежных звезд: одни приезжают сюда отдохнуть и увидеть «частичку Европы в Азии», другие же, занимаясь своей работой, снимают клипы и проводят фотосессии в исторических местах столицы Дальнего Востока. Специалисты акцентируют внимание на том, что все это способствует активному продвижению бренда территории на иностранных туристических рынках, сообщили журналу "Дальневосточный капиталу" в администрации Приморья. «Первооткрывателем этого нового для региона направления стал Владивосток, который пользуется большим интересом у звезд зарубежного шоу-бизнеса, преимущественно стран Азии. “Прорывным” в этом виде туризма стал 2019 год благодаря приезду мировых звезд Южной Кореи и Японии. Город стал популярным местом для съемок, локацией для фотосессий, точкой отдыха для pop-индустрии, площадкой для создания выпусков популярных телепередач. Все эти направления Владивосток как туристская дестинация удерживает и развивает в течение последних нескольких лет», – рассказала директор Туристско-информационного центра Приморья Дарья Гусева. Специалисты профильного ведомства подчеркивают, что даже один приезд популярного артиста предоставляет территории ряд возможностей для развития индустрии туризма в целом. Так, за своим кумиром, следуя тенденциям его путешествий, через некоторое время приезжают большое число поклонников. Представители культуры азиатских стран не только показывают и знакомят свою аудиторию с городом, но и формируют бренды мест и объектов посещений в программах будущих туристов. Рост интереса к Владивостоку у звезд k-pop и j-pop индустрии объясняется близостью расположением города к странам Азии (2-3 часа летного времени), разной направленностью активностей и отдыха на территории. Расширяется маршрутная сеть, увеличивается количество рейсов регулярного авиасообщения, что также дает импульс к развитию такого направления. Всего за текущий туристический сезон Владивосток посетили более 20 представителей культурной индустрии стран Азии. Например, в качестве туриста осенью прибыл участник популярной корейской группы, вокалист бойбенда BTS Пак Чимин, что вызвало небывалый интерес к городу, и не только среди фанатов звезды. А актер японской озвучки сей-ю Кенн и певица Милет в рамках своих программ пребывания устроили фотосессию, приуроченную к выходу фотокниги и нового альбома звезды. На снимках представлены «топовые» места центра столицы Дальнего Востока: исторические районы, памятники и достопримечательности. «Название нового альбома певицы переводится как “Путешествие в неизведанное”. По концепции для фото нужны были европейские пейзажи, а благодаря близости Азии к нашему региону нет необходимости ехать куда-то далеко, ведь во Владивостоке есть похожая архитектура. Весь съемочный процесс проходил в феврале этого года. Основные локации – это железнодорожный вокзал, Миллионка и Арбат, а также набережная. Продюсеры отметили, что раньше они летали на Гуам и Сайпан за красивыми кадрами, а теперь будут возвращаться к нам, так как в регионе еще много не открытых локаций. Что касается проекта Кенн, то в эксклюзивную фотокнигу тиражом 3 тысячи экземпляров вошли кадры из нашего города. На нее уже составлен лист ожидания для поклонников и всех заинтересованных», – рассказали в ТИЦ. Отметим, по мнению врио вице-губернатора Приморья Константина Шестакова, привлечение на территорию лидеров общественного мнения – новая эффективная форма работы по продвижению Приморского края за рубежом. Это касается как приезда иностранных звезд, так и посещение региона популярными блогерами в рамках ознакомительных фам-туров. «Это направление приносит реальный и быстрый эффект: мы видим рост посещаемости кафе или ресторанов иностранными туристами после того, как о них рассказали, например, блогеры из этой страны. Надо помнить, что из таких стран, как Республика Корея к нам приезжают в основном индивидуальные туристы, и для них доверие к той информации, которая сегодня есть в интернете, должно быть безусловным. Естественно, что рассказы соотечественников, которые делятся собственным опытом, вызовут наибольшее доверие. Новые медиа дают возможность передать впечатления о регионе максимально близким для целевой аудитории способом», – сказал замглавы региона ранее. Фото предоставлено ТИЦ Приморья Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter