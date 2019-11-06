Владивосток стал первооткрывателем нового вида туризма на Дальнем Востоке

«Название нового альбома певицы переводится как “Путешествие в неизведанное”. По концепции для фото нужны были европейские пейзажи, а благодаря близости Азии к нашему региону нет необходимости ехать куда-то далеко, ведь во Владивостоке есть похожая архитектура. Весь съемочный процесс проходил в феврале этого года. Основные локации – это железнодорожный вокзал, Миллионка и Арбат, а также набережная. Продюсеры отметили, что раньше они летали на Гуам и Сайпан за красивыми кадрами, а теперь будут возвращаться к нам, так как в регионе еще много не открытых локаций. Что касается проекта Кенн, то в эксклюзивную фотокнигу тиражом 3 тысячи экземпляров вошли кадры из нашего города. На нее уже составлен лист ожидания для поклонников и всех заинтересованных», – рассказали в ТИЦ.