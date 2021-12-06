До полумиллиона рублей получат социальные предприятия Приморья

По слова главы профильного минестерства Наталььи Набойченко, в крае достаточно активных предпринимателей, которые видят своей целью создание комфорта для жителей Приморья и помощь им в решении социальных вопросов. Со своей стороны правительство оказывает всяческую поддрежку им. В том числе налоговые льготы, образовательные программы, комплексные услуги, финансовая поддержка и прочее.