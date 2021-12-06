До полумиллиона рублей получат социальные предприятия Приморья

До полумиллиона рублей получат социальные предприятия Приморья
До полумиллиона рублей получат социальные предприятия Приморья
Сегодня, 16:59БизнесФото: Медиахолдинг 1Mi
До 500 тысяч рублей получат 43 социальных приморский предприятия. Такое решение было принято конкурсной комиссией правительства Приморского края.

В минэкономразвития Приморья сообщили, что в конкурсе участвовали предприятия из Владивостока, Находки, Уссурийска, Большого Камня, Арсеньева, Артема, Дальнегорска, Дальнереченска, Рощино. Были представлены проекты в направлениях социальные центры для социально уязвимых категорий граждан, частные детские сады, образовательные, творческие и развивающие центры, школы серфинга, футбола, балета, музыки, плавания для детей и подростков.

Полученные гранты можно будет потратить на закупку оборудования, техники, мебели, аренду и ремонт помещения, оплату коммунальных платежей. Максимум по гранту можно получить до 500 тысяч рублей. Обязательное условие 3 статус «социального», а также завершенный обучающий курс программы акселерации. Еще одно важное условие — половину затрат предприниматель несет самостоятельно.

Каждый год минэкономразвития края создает список социальных предприятий региона. Полученные данные вносятся в Единый реестр малого и среднего предпринимательства, формируемый на сайте Федеральной налоговой службы. За 2021 год в него вошло 171 предприятие. В «первую волну» поддержку получили 59 социальных предприятий края.

По слова главы профильного минестерства Наталььи Набойченко, в крае достаточно активных предпринимателей, которые видят своей целью создание комфорта для жителей Приморья и помощь им в решении социальных вопросов. Со своей стороны правительство оказывает всяческую поддрежку им. В том числе налоговые льготы, образовательные программы, комплексные услуги, финансовая поддержка и прочее.

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