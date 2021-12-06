Приморский производитель марикультуры нацелился на рынки Китая и Кореи

Компания «Русская марикультура» намерена поставлять свою продукцию на рынки Китая и Южной Кореи. Пока этому мешают пандемийные ограничения. «Русская марикультура» 3 приморская компания из группы компаний «Антей».

Последняя, кстати — номинант на премию «Звезда Дальнего Востока». Также в планах краевой компании увеличение товарооборота в два раза уже в следующем году. Представители компании сообщили, что текущий сезон они заканчивают с хорошими результатами. «В целом год можно считать успешным. По итогам 11 месяцев 2021 года реализовано 48 тонн продукции на общую сумму 37 миллионов рублей. В планах на 2022 год – увеличение объемов реализации как минимум в два раза», — рассказал генеральный директор компании Владимир Стоянов. «Антей» — резидент Свободного порта Владивосток с 2017 года. Производственные «поля» компании находятся в районе острова Русский в экологически чистом районе. Их общая площадь 285 гектаров. Там выращивают трепанг, устрицы и гребешок. За время своей работы компания накопила большой опыт в культивировании и защите продукции. Первыми продукцию «Русской марикультуры» оценили рестораны Владивостока в 2018 году. Позже к ним присоеденились Москва, Санкт-Петербург и другие города. Чтобы перевезти товар на дальнее расстояние, компания использует собственные наработки. Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. За это время ее лауреатами стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие макрорегиона.

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