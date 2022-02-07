Пластиковые корпоративные карты в сети АЗС ННК расширили функционал

АО «ННК» не только обеспечивает высококачественными нефтепродуктами производства АО «ННК-Хабаровский НПЗ» собственную сеть автозаправочных станций, но и непрерывно совершенствует сервисы для своих потребителей.

Заправка автотранспорта предприятий производится с использованием пластиковых карт, это делает процесс не только комфортным, но и максимально прозрачным. Все данные в оперативном режиме отражаются в личном кабинете клиента, а электронный документооборот оптимизирует и упрощает работу бухгалтерии. Для удобства потребителей был расширен функционал топливной карты: теперь стало возможным приобретение товаров и продукции из ассортимента магазинов на АЗС. Для этого достаточно подключить данную опцию к карте.

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