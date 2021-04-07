Надои молока увеличили в Приморье на 1,3%

Надои молока увеличили в Приморье на 1,3%
Сегодня, 16:15БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Более 15 тысяч тонн молока надоили в Приморье с начала 2021 года — это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В правительстве региона отметили, что увеличить объёмы производства удалось, благодаря мерам господдержки.

В краевом министерстве сельского хозяйства сообщили, что за два месяца в хозяйствах всех категорий произвели 15,5 тысяч тонн молока — по показателям средней продуктивности, 1,1 тонна молока приходится на одну корову.

«Благодаря мерам государственной поддержки в фермерских хозяйствах производство молока к уровню прошлого года увеличилось на 1,3% — до 3,7 тысячи тонн», — рассказали в минсельхозе.

Сегодня на рынке молочной продукции региона, доля товаров приморских фермеров составляет 20%. Чтобы увеличить данный показатель, развитие молочного животноводства в регионе стало одной из главных задач краевых властей.

По распоряжению губернатора Олега Кожемяко в 2020 году фермерам увеличили господдержка на литр произведенного и переработанного молока. Чтобы её получить, достаточно обратиться в краевое министерство сельского хозяйства.

Кроме того, государственная поддержка в размере до 30 миллионов рублей предусмотрена на строительство семейных животноводческих ферм в Приморье, а на создание новых хозяйств фермеры могут получить грант «Агростартап» в размере до 3 миллионов рублей.

Отметим, что на данный момент в крае насчитывается 62,2 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 30,4 тысячи дойных коров.

Сюжеты:
Приморский край
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