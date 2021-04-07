Улучшение условий для ведения бизнеса отметили в пяти муниципалитетах Приморья

В правительстве Приморья прошло заседание организационного штаба по внедрению в регионе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестклимата и «дорожных карт» по его улучшению.

Главный вопрос заседания: удовлетворены ли предприниматели условиями ведения бизнеса в Приморье — это один из ключевых критериев, определяющих место региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. «Один из важнейших показателей — уровень доверия между бизнесом и властью. За последние два года Приморский край поднялся в рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ на 42 позиции — с 76 на 34 место и во многом этому поспособствовал именно открытый и честный диалог между предпринимателями и органами власти регионального и муниципального уровня, который существует сегодня в Приморье. Последние три года мы занимаемся формированием плановых мероприятий по улучшению инвестиционного климата, и есть вывод, которым я хотел бы поделиться. Мы можем взять новые идеи только у бизнеса. Только предприниматели, исходя из собственного опыта, могут подсказать нам, что сделать, чтобы вести бизнес в крае стало еще лучше, комфортнее и эффективнее», — сказал глава агентства проектного управления Приморского края Николай Стецко. По словам эксперта, в Приморье регулярно проводятся рабочие встречи Советов по развитию малого и среднего предпринимательства — они действуют во всех муниципалитетах края и даже во время пандемии организовывались в онлайн-режиме. «Согласно данным опроса среди предпринимателей-участников советов за четвертый квартал 2020 года, 68% респондентов отметили, что их предложения учитываются при формировании повестки заседаний совещательного органа», — отметил Николай Стецко. Предприниматели восьми муниципалитетов обратили внимание на то, что глава их территории максимально открыт для взаимодействия с предпринимателями. Бизнесмены Артемовского и Ханкайского округов, Надеждинского, Яковлевского, Красноармейского, Михайловского и Ольгинского районов, а также Большого Камня сообщили, что муниципальные власти открыты для взаимодействия с предпринимателями. Максимальную результативность и полезность работы совета для себя отметили предприниматели Михайловского, Надеждинского, Яковлевского районов и Ханкайского округа. Кроме того, работой совещательных органов довольны в Артеме, Большом Камне, Находке, Партизанске, Красноармейском и Шкотовском районах, Хорольском округе. Бизнесмены Большого Камня, Надеждинского, Шкотовского, Яковлевского районов и Ханкайского округа заявили, что в 2020 году на их территориях улучшились условия для ведения бизнеса. «Инвестиционный климат в Приморье улучшается. Так происходит потому, что мы работаем с вами все более и более тесно. Губернатор участвует в этой работе лично, интересуется, как она продвигается, какие существуют проблемы, как выстраиваются отношения власти и бизнеса. Мы наблюдаем, что там, где главы муниципальных образований тоже занимаются этой работой лично, находятся в постоянном диалоге с бизнесом, результат есть. Особенно хотелось бы отметить муниципальные образования, которые продвинулись вперед, согласно результатам опроса — это Надеждинский, Яковлевский, Михайловский районы, Ханкайский округ, Большой Камень. Такие итоги радуют», — сказала председатель правительства Приморья Вера Щербина. По её словам, власти стремятся работать так, чтобы бизнес чувствовал, что государство находится с ним в постоянном диалоге и готово решать их вопросы.

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