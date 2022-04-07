Остановочный павильон отдадут под избу–читальню

Власти Владивостока предлагают бизнесменам взять в аренду павильон с санитарными и торговыми помещениями, который расположен на улице Светланской, 147 в районе остановки общественного транспорта «Авангард».

Общая площадь нестационарного строения составляет около 80 м². Здесь могут быть размещены кофейня, творческая студия, читальный зал. Каждое помещение имеет отдельный вход со стороны сквера. В павильоне также расположены помещения общего пользования –общественный туалет и «входная группа». Они не включаются в состав площади передаваемой в аренду, но подлежат обслуживанию арендатором согласно условиям договора. Осмотр помещений павильона проводится по предварительной записи, уточнить подробности можно по тел. 8 996 086-63-16. Отметим, ранее городские власти объявили аукцион на поиск предпринимателей, которые готовы заняться услугами общественного питания и обеспечить сохранность «умных остановок». В аренду предлагают 30 крытых остановочных павильонов. Большая их часть расположена на основных маршрутах общественного транспорта. Специалисты объяснили: решение организовать в закрытых павильонах торговлю принято, чтобы за остановками был постоянный контроль, а также созданы комфортные условия для ожидания автобусов. Принять участие в открытом электронном аукционе на право заключения аренды приглашают всех заинтересованных лиц. Срок аренды — 10 лет, отметили в предприятии «Содержание городских территорий», которое и сдаёт в аренду павильоны. Специалисты рассказали, что в каждом остановочном павильоне будет выделена территория под торговлю. Она составит чуть больше четырёх квадратных метров. Аренда помещения обойдётся предпринимателям от 5,5 до 14,5 тысяч рублей. В аренду предлагают крытые павильоны на остановках «Проспект 100-летия Владивостока», «Площадь Борцов Революции», «Третья Рабочая», «Авангард», «Вторая Речка», «Гайдамак», «Луговая», «Парк Победы», «Постышева», «Фирсова», «Дальзавод», «Магнитогорская», «Маяк», «Молодёжная», «Нейбута», «Некрасовская», «Фабрика Заря» и «Цирк». Всего 30 павильонов. Заявки на участие будут принимать до 22 апреля.

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