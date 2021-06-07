Общественникам Приморья выдадут до 250 тысяч рублей на реализацию соцпроектов

Общественникам Приморья выдадут до 250 тысяч рублей на реализацию соцпроектов
Общественникам Приморья выдадут до 250 тысяч рублей на реализацию соцпроектов
Вчера, 18:42БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
В 2021 году общественники Приморья смогут получить финансовую поддержку до 250 тысяч рублей на реализацию социальных проектов: от защиты животных до ЗОЖ. Пять НКО Владивостока уже подали заявки на участие в конкурсе грантов.

«Сумма субсидии для общественных организаций увеличилась до 4 миллионов рублей, что позволит реализовать во Владивостоке больше социальных проектов. Участники могут претендовать на получение гранта до 250 тысяч. Главное условие — проекты должны быть интересны и полезны для города», — рассказал глава управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергей Язев.

В перечень направлений, которые должны раскрывать социальные проекты, включено множество разноплановых тем: развитие институтов гражданского общества и межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ, патриотическое воспитание, социальная адаптация инвалидов и их семей, профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста и пропаганда здорового образа жизни.

«В этом году появились и новые направления — охрана окружающей среды и защита животных, социальная и культурная адаптация мигрантов, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и профилактика социально опасных форм поведения», — отметил Язев.

Прием заявок от общественных организаций продлится до 18 июня. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо подать заявку, а также предоставить необходимый пакет документов. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте.

Документы принимаются по адресу: улица Ильичева, 15, кабинет № 15 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45.

Получить консультацию можно по телефону: 2-614-470.

Сюжеты:
Приморский край
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