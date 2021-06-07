Общественникам Приморья выдадут до 250 тысяч рублей на реализацию соцпроектов

В 2021 году общественники Приморья смогут получить финансовую поддержку до 250 тысяч рублей на реализацию социальных проектов: от защиты животных до ЗОЖ. Пять НКО Владивостока уже подали заявки на участие в конкурсе грантов.

«Сумма субсидии для общественных организаций увеличилась до 4 миллионов рублей, что позволит реализовать во Владивостоке больше социальных проектов. Участники могут претендовать на получение гранта до 250 тысяч. Главное условие — проекты должны быть интересны и полезны для города», — рассказал глава управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергей Язев. В перечень направлений, которые должны раскрывать социальные проекты, включено множество разноплановых тем: развитие институтов гражданского общества и межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ, патриотическое воспитание, социальная адаптация инвалидов и их семей, профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста и пропаганда здорового образа жизни. «В этом году появились и новые направления — охрана окружающей среды и защита животных, социальная и культурная адаптация мигрантов, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и профилактика социально опасных форм поведения», — отметил Язев. Прием заявок от общественных организаций продлится до 18 июня. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо подать заявку, а также предоставить необходимый пакет документов. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте. Документы принимаются по адресу: улица Ильичева, 15, кабинет № 15 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45. Получить консультацию можно по телефону: 2-614-470.

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