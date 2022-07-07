— Мощности хранения и пере-валки грузов на причале 43а позволяют единовременно размещать до 1000 TEU и переваливать до 9000 TEU ежемесячно, — уточнили в АО «Далькомхолод».
Производственная площадка предназначена для приёма и обработки грузов, доставленных морским и автомобильным транспортом.
— В первую очередь данная площадка обеспечивает северный завоз для Камчатки, Чукотки и Сахалина. Обслуживаем каботажный груз — сюда приходят порожние контейнеры, мы их затариваем и отправляем теплоходами в северные регионы. Востребованность очень высока — уже за первую неделю работы площадка загружена на 70%, — рассказал заместитель генерального директора по производству АО «Далькомхолод» Сергей Ефименко.
Причал 43а войдёт в единый производственный цикл АО «Далькомхолод» вместе с 44 причалом и площадкой «Сухой порт» в Артёме. Отлаженная инфраструктура и профессионализм портовых специалистов позволяют предприятию быстро и качественно обрабатывать и отправлять необходимые грузы в регионы Дальнего Востока и по всей России.
Ранее на необходимости развивать направление северного завоза неоднократно акцентировал внимание вице-премьер Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
— Северный завоз — это комплекс действий, который предназначен для обеспечения жителей труднодоступных территорий жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами, предназначенными для реализации инвестиционных проектов в этих же труднодоступных местностях. Посредством северного завоза обеспечивается снабжение 25 регионов Российской Федерации, более 3 млн человек, завозится более 3 млн тонн грузов, — отмечал вице-премьер во время совещания по вопросам организации северного завоза в Якутске в марте этого года.
Юрий Трутнев также указал главам дальневосточных регионов на то, что северный завоз — 2022 проходит в довольно сложной обстановке, а потому требует дополнительного внимания.
— Изменилась логистика транспортных потоков. Уже в прошлом году изменение логистики и повышение нагрузки на транспортные компании привело к существенным задержкам в реализации северного завоза. Часть грузов завозилась в ручном режиме. В этом году добавились такие факторы, как существенное изменение цен и увеличение стоимости кредитных ресурсов. Если мы не предпримем скоординированных действий, то все эти факторы приведут к уменьшению устойчивости северного завоза и к увеличению цен, а это важнейший параметр, который мы должны сохранить, чтобы цены для людей не были подвержены резкому росту, — подчеркнул полпред Президента РФ в ДФО.
Ранее АО «Далькомхолод» увеличило свои производственные мощности до 40 тысяч тонн единовременного хранения замороженной продукции. Это особенно важно для возможности хранения и переработки объёмов предстоящей лососевой путины и дальнейшей отправки продукции отечественных рыбаков по всей России. Отметим, что в настоящий момент АО «Далькомхолод» является крупнейшим портовым холодильным комплексом на Дальнем Востоке, имеющим возможность хранения различной продукции в соответствующих температурных режимах в камерах от 0 до -30 градусов Цельсия.