— Изменилась логистика транспортных потоков. Уже в прошлом году изменение логистики и повышение нагрузки на транспортные компании привело к существенным задержкам в реализации северного завоза. Часть грузов завозилась в ручном режиме. В этом году добавились такие факторы, как существенное изменение цен и увеличение стоимости кредитных ресурсов. Если мы не предпримем скоординированных действий, то все эти факторы приведут к уменьшению устойчивости северного завоза и к увеличению цен, а это важнейший параметр, который мы должны сохранить, чтобы цены для людей не были подвержены резкому росту, — подчеркнул полпред Президента РФ в ДФО.