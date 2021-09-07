Банк «Приморье» приступил к операциям с драгоценными металлами

Банк «Приморье» с сентября 2021 года начинает осуществлять операции с драгоценными металлами в слитках и банковскими счетами в драгоценных металлах (БСДМ).

— Драгоценные металлы – это одна из наиболее надежных форм хранения капитала, которая защищает инвестора в периоды нестабильности, а также позволяет значительно приумножить средства, — комментирует начальник Казначейства ПАО АКБ «Приморье» Максим Булавкин. – Многие клиенты рассматривают покупку драгоценных металлов в слитках как возможность обезопасить свои сбережения, даже несмотря на возникающие дополнительные расходы. Что касается счетов в драгоценных металлах, то это еще более простой способ инвестиций в драгоценные металлы: клиент не покупает металл физически, а вносит на счет деньги, которые конвертируются в граммы драгоценного металла по курсу банка на день покупки. Курсы покупки-продажи драгоценных металлов как в слитках, так и по счетам, ежедневно устанавливаются Банком «Приморье» в зависимости от текущих рыночных цен на драгоценные металлы. При этом на счета в драгметаллах не начисляется НДС. Счета работают в режиме до востребования: в любой момент их можно пополнить или конвертировать в наличные деньги. Как и в случае с курсами валют в Банке «Приморье», котировки меняются в течение дня в зависимости от ситуации на мировых рынках. Открыть банковский счет в драгоценном металле можно в любом офисе Банка «Приморье», а в скором времени такая возможность появится и в Мобильном приложении Банка. Приобрести слитки из золота – в Головном отделении Банка по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 47. Информацию об открытии банковских счетов в драгоценных металлах и покупке драгоценных металлов в слитках можно уточнить на сайте банка у специалистов Контакт-центра по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86, а также в любом офисе Банка «Приморье».

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