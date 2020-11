Приморье стремится к цифровому прорыву

Дальневосточный IT форум прошел в Приморье 4 и 5 октября на острове Русский

Дальневосточный IT форум прошел в Приморье 4 и 5 октября на острове Русский. Его участники – представители власти и высокотехнологичного бизнеса, разработчиков и авторов прорывных IT-проектов. О перспективах сотрудничеств с регионом рассказал заместитель генерального директора компании SAP CIS Алексей Петунин. Компания SAP CIS является подразделением международной компании SAP SE –производителя программного обеспечения для организаций. Это мировой лидер на рынке корпоративных приложений и единственный международный разработчик с Центром обработки данных в России. По его словам, компания давно взаимодействует с Приморьем. Так, в рамках пятого Восточного экономического форума был подписан меморандум о взаимопонимании между SAP и Дальневосточным федеральным университетом. Документ предполагает развитие сотрудничества в области подготовки специалистов в сфере цифровых технологий и управления бизнесом. «Студенты и профессорско-преподавательский состав университета будут осваивать решения и технологии SAP при поддержке и в интересах партнеров и заказчиков компании в Дальневосточном федеральном округе», – прокомментировал Алексей Петунин. Подчеркнуто, что достигнутые договоренности также позволят повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда за счет внедрения практических востребованных знаний в образовательный процесс, повысить профессиональный уровень преподавателей и подготовить специалистов, которые смогут использовать технологии SAP и внедрять их в Приморье. Представитель компании подчеркнул, что SAP планирует в дальнейшем расширять партнерство с краем, обладающим большими перспективами. «Сессии, в которых я участвую на Дальневосточном цифровом форуме, просвещены развитию и тому, как те или иные технологии будут способствовать цифровому прорыву в регионе. Обмен мнениями, бизнес-контактами, поиск совместного решения – все это позволит Приморью развиваться в цифровой сфере быстро и интенсивно», – отметил он. Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета проходят сразу два мероприятия в IT сфере: Русский MeetUp-2019 и Дальневосточный цифровой форум, организатором которого выступила Администрация Приморского края. Фото – ИА PrimaMedia Газета "Золотой Рог", Владивосток.

