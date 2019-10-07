Резидент ТОР "Камчатка" запустил рыбоперерабатывающий комплекс

«Все сырье естественного происхождения, - поясняет генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир Котов, – осуществлять вылов будем как собственными силами, для этого у нас есть все необходимые мощности: флот, орудия лова, персонал, разрешения, так и закупать у дальневосточных рыбодобывающих компаний, ведущих промысел в районах Тихого океана и Охотского моря. Будем вести глубокую переработку по безотходной технологии. Для нового завода приобрели самое передовое оборудование, новейшие технологии, которые только-только начали внедряться на ведущих мировых предприятиях. Это позволит нашей компании увеличить выпуск готовой продукции, расширить ассортимент и продавать ее по самым низким ценам, а также улучшить условия труда для работающих в рыбоперерабатывающей отрасли».