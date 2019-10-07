Торт в виде рояля украсил концерт, посвященный 80-летию Приморской краевой филармонии

Не обошлось без исторических моментов, вспомнили не только октябрь 1939 года, когда был подписан приказ о создании Приморской филармонии, но и более отдаленные времена, когда по инициативе владивостокского купца Ивана Ивановича Галецкого и его жены Анны Карловны Галецкой на Светланской улице был построен великолепный по тем временам театр с балконами и ложами.