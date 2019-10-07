В Приморье по национальному проекту асфальтируют участок дороги Артем-Находка-Порт Восточный

В Приморье по национальному проекту асфальтируют участок дороги Артем-Находка-Порт Восточный

7 октября 2019, 09:44
Бизнес
Сотрудники Примавтодора приступают к укладке асфальта на участках ремонта дороги Артем–Находка–Порт Восточный

Сотрудники Примавтодора приступают к укладке асфальта на участках ремонта дороги Артем–Находка–Порт Восточный. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили на предприятии, ремонт дороги Артем–Находка по нацпроекту ведется после поворота в сторону поселка Врангель со 147 по 153 километры. «Укладка асфальта начата на 151-м километре дороги. Ранее здесь фрезой был снят старый слой асфальтобетона. Сейчас наносим выравнивающий слой асфальтобетона, после него уложим еще два: по 5 и 7 сантиметров. Всего на этом участке будет отремонтировано 5,5 километра дорожного полотна», – рассказали в Примавтодоре. Отметим, что в ближайшие дни дорожники приступят и к снятию старого асфальтобетона на мосту через реку Партизанская, в связи с чем возможны временные ограничения проезда транспорта. Водителей просят отнестись с пониманием и быть внимательными на этом участке. Напомним, всего в этом году в рамках национального проекта «БКАД» в Приморье отремонтируют 28,5 километра краевых дорог. Это участки дорог Раздольное–Хасан, Артем–Находка–Порт Восточный, Сибирцево–Жариково–Комиссарово в районе сел Украинка и Жариково и дороги Хабаровск–Владивосток–Тавричанка. Также ведется ремонт в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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