Во Владивостоке отремонтировано 164 двора

Масштабный ремонт дворов продолжается во Владивостоке Из-за дождливого лета, не позволяющего полноценно асфальтировать придомовые территории и устанавливать игровые и спортивные комплексы, подрядчики в усиленном режиме вышли на объекты осенью. Результаты на сегодняшний день таковы. Полностью работы завершены более чем по половине адресов - по 164-м. Из них в 86 дворах проведено асфальтирование, в 50 - установлены детские и еще в 28 – спортивные площадки. Всего в этом году в краевой столице планируется благоустроить 317 дворов. К примеру, новой спортивной площадке радуются жители Сочинской, 5 и 7. Здесь вместо неиспользуемой бельевой площадки теперь установлены тренажеры. На Крыгина, 51 жители также уже успели оценить перемены. На их придомовой теперь уложен свежий асфальт, сделан парковочный карман, установлены новые бордюры. «Подрядчики стараются успеть в срок, но при этом важно работать качественно, - рассказывает заместитель начальника управления содержания жилого фонда Сергей Ткачев. - За этим следят специалисты мэрии и сами жители. Приемку работ ведем совместно». Напомним, для того чтобы войти в краевую программу «1000 дворов», инициатором которой стал губернатор Олег Кожемяко, граждане заранее, еще в конце прошлого года, подавали документы. Победителями конкурса стали жители 317 домов во Владивостоке. Люди выбирали те виды работ, которые им необходимы. В итоге на ремонт асфальта в программе утверждено 130 заявок, на установку детских площадок – 116, на спортивные площадки – 71. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

