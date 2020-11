Большая часть налогов от проекта "Сахалин-1" продолжит оставаться в островном регионе

Об этом стало известно на заседании областного инвестиционного совета

Об этом стало известно на заседании областного инвестиционного совета Дальнейшее развитие шельфовых проектов обсудили представители власти и бизнеса. Одна из ключевых тем – строительство завода по переработке природного газа в поселке Де-Кастри Хабаровского края, который будет работать на сахалинском сырье, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. – В течение нескольких лет большие налоги будут приходить от капитальных затрат, а потом, когда запустят завод в Де-Кастри, налоги в Сахалинскую область начнут поступать от деятельности этих перерабатывающих мощностей, – отметил глава региона Валерий Лимаренко, комментируя вопрос. Программа монетизации газа по проекту "Сахалин-1" будет проходить в рамках подписанного соглашения о разделе продукции, в свою очередь, сообщила президент компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" Шелли Бир. – Его положения остались неизменными, – добавила Шелли Бир. – Предусматривается такая же модель взаимодействия между нами, правительством Российской Федерации и правительством Сахалинской области. Также в своём докладе она рассказала о развитии проекта и о том, какие возможности это открывает для экономики региона. Все три месторождения – Чайво, Одопту и Аркутун-Даги – на данный момент продолжают находиться в стадии добычи. Углеводороды с них направляют на береговой комплекс Чайво для обработки. Затем сырую нефть транспортируют для отправки на экспортные рынки АТР в нефтеотгрузочный терминал Де-Кастри, где компания планирует возвести завод по сжижению природного газа. – Строительство будет вестись на двух территориях – в Хабаровском крае и у нас, – уточнил Валерий Лимаренко. – Вложения в строительство завода и стоимость работ по созданию инфраструктуры на Сахалине – они соизмеримы в буквальном смысле слова. И исчисляются миллиардами долларов. Основную часть трубопровода проложат по территории Сахалинской области, и лишь небольшую – в Хабаровском крае. Параллельно компания продолжит бурение на всех трёх месторождениях. Шелли Бир сообщила, что строительство и установка основных действующих объектов проекта продолжалась с 2002 по 2017 годы. За это время увеличился уровень участия региональных строительных компаний, предприятий, предоставляющих услуги по общему обслуживанию проекта, а также авиационных и иных транспортных фирм. – Это успешный пример того, как развитие проекта простимулировало прогресс предприятий в регионе, – отметила руководитель компании. Журнал "Дальневосточный капитал".

