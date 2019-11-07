Чистая прибыль Tele2 выросла на 114%

Чистая прибыль Tele2 выросла на 114%

7 ноября 2019, 18:20
Бизнес
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за III квартал 2019 года

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за III квартал 2019 года

В III квартале 2019 года компания достигла следующих основных финансовых показателей: Выручка выросла на 15,5% в сравнении с III кварталом 2018 года и достигла 43,1 млрд рублей; Показатель EBITDA составил 18 млрд рублей − увеличился на 47,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; Показатель рентабельности EBITDA достиг 41,9%, увеличившись на 9 п. п. по сравнению с III кварталом 2018 года; Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 5,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2018 года на 34,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 13,8%; Чистая прибыль достигла 3,4 млрд рублей – рост на 114,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 34% и достиг значения 1,9.

В III квартале 2019 года Tele2 достигла следующих ключевых операционных показателей: Квартальный отток абонентов сократился на 0,6 п. п. и составил 8,5%; Количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Tele2 вновь демонстрирует опережающие рынок темпы роста бизнеса. Третий квартал был для компании насыщен событиями, которые способствовали укреплению нашей позиции трендсеттера в телекоме. Tele2 продолжает активно инвестировать в развитие сети: по данным Роскомнадзора, мы традиционно являемся лидерами отрасли по темпам строительства инфраструктуры LTE. Мы первыми на российском телеком-рынке открыли пилотную зону 5G на собственной инфраструктуре, а также продемонстрировали реальные сценарии применения технологии. Реализуя стратегию «Другие правила», в третьем квартале мы запустили революционный для рынка продукт – «Биржу Tele2». Наши уникальные сервисы в полной мере отвечают запросам самой требовательной аудитории – «цифровым» клиентам. Об этом свидетельствует рост активных пользователей мобильного интернета почти в полтора раза. Этот показатель очень важен для нас, поскольку он обеспечивает дальнейший рост операционных и финансовых результатов компании».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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