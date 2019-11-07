Малогабаритки Владивостока стали рекордно дорогими

За минувшие полгода средняя цена малогабаритки во Владивостоке сократила ценовой разрыв с городом Сочи, где цена средней квартиры такой же площади составила 3 238 510 рублей. Этому городу чудом удалось сохранить свое бронзовое место в тройке ценовых лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга (3 573 065 рублей за квартиру) за счет того, что в нем тоже был отмечен высокий рост цен – 10,6%. Вторым же по росту цен на малогабаритные однушки за последние полгода была Тула – 11,4%.