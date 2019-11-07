Малогабаритки Владивостока стали рекордно дорогими

Малогабаритки Владивостока стали рекордно дорогими

7 ноября 2019, 15:38
Бизнес
Рынок жилья дальневосточной столицы снова отличился ростом цен

Рынок жилья дальневосточной столицы снова отличился ростом цен. По данным федерального портала «Мир квартир», за последние полгода малогабаритные квартиры площадью до 32 квадратных метров во Владивостоке подорожали на 14,3%, притом, что в целом по 69 городам России с населением свыше 300 тысяч человек рост цен на такое жилье составил всего 1,9%. При этом исследование экспертов сайта касалось как квартир в новостроях, так и в эксплуатируемом жилищном фонде.

По данным сайта, средняя стоимость малогабаритной квартиры во Владивостоке достигла 3 203 600 рублей, что более чем вдвое дешевле, чем в Москве – 6 550 584 рублей.

За минувшие полгода средняя цена малогабаритки во Владивостоке сократила ценовой разрыв с городом Сочи, где цена средней квартиры такой же площади составила 3 238 510 рублей. Этому городу чудом удалось сохранить свое бронзовое место в тройке ценовых лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга (3 573 065 рублей за квартиру) за счет того, что в нем тоже был отмечен высокий рост цен – 10,6%. Вторым же по росту цен на малогабаритные однушки за последние полгода была Тула – 11,4%.

Надо отметить, что с такими темпами роста у Владивостока появляется возможность в ближайшие несколько лет поднять цены на однушки выше сочинских и питерских, претендуя по ним на второе место среди самых дорогих рынков страны. Кстати, средняя цена по 69 городам малогабаритной однушки по данным экспертов составила 1 707 120 рублей.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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