Наследство "Дальспецстроя" во Владивостоке нанесли на кадастровую карту

Арбитражный управляющий недавно размещал информацию о продаже строительного инструмента и инвентаря компании во Владивостоке. То есть, они ей здесь вроде бы уже не нужны. А 31 октября Григорий Удельнов также сообщил, что в соответствии с требованиями п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» завершена инвентаризация имущества должника.