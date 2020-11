"Владивосток - точка связи с Азией"

Главы дипломатических миссий Бельгии и Швейцарии посетили Владивосток, прихватив с собой представителей бизнес-кругов

Главы дипломатических миссий Бельгии и Швейцарии посетили Владивосток, прихватив с собой представителей бизнес-кругов Под занавес октября состоялся визит во Владивосток бизнес-миссий Бельгии и Швейцарии. Особый статус делегации придавало то, что приехали не просто представители заинтересованных компаний - миссии возглавили Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в России Ив РОССЬЕ и Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в России Жан-Артур РЕЖИБО. Некоторые детали визита - в эксклюзивном интервью для нашей газеты. - Уважаемые господа послы, первые вопросы весьма традиционные: какие были цели визита во Владивосток, с какими ожиданиями ехали, и что из этих ожиданий оправдалось? Жан-Артур Режибо: Наши ожидания очень традиционные для миссий такого рода. Состоялась обязательная политическая часть визита, диалог с официальными лицами, с губернатором и главами департаментов. Так- же нам было важно встретиться с представителями некоммерческого сектора и общества. И, конечно, важная бизнес-миссия, потому что и в нашей, и в швейцарской делегации приехали бизнесмены. Наша цель как дипломатов - найти нужные контакты и открыть нужные двери представителям бизнеса к официальным лицам и услышать точку зрения людей здесь на перспективы сотрудничества. И все эти цели мы достигли. Ив Россье: Коллега всё сказал, это прекрасные слова. Хочу только добавить и подчеркнуть, что, находясь послом в России, нельзя сидеть в Москве. Нужно идти в регионы, путешествовать, нужно знакомиться со страной. Нужно встречаться с официальными лицами, политиками, предпринимателями, приезжать в некоммерческие организации и университеты. Мы - послы в России, а не только в Москве. Встреча с некоммерческим сектором была инициирована бельгийской и швейцарской сторонами. Темы, которые их интересовали, - не самые популярные в России: права заключенных и ЛГБТ сообщества, улучшение условий содержания заключенных в исправительных учреждениях, социализация бывших заключенных. Ну, и одна из любимых тем иностранного некоммерческого сектора в России - всё, что касается выборов. - По итогам визита, какие направления сотрудничества с краем кажутся наиболее перспективными? Ив Россье: Первое, и самое главное, - сотрудничество в экономической сфере. Нам кажутся перспективными инфраструктурные компании, сырьевой сектор, сфера торговли. Конечно, логистика и транспорт: Владивосток - точка связи с Азией. Интересно сотрудничество в области науки, у нас даже есть соглашения о сотрудничестве между университетом в Женеве и ДВФУ, но пока работа ведется недостаточно активно, может реализовываться лучше. В ДВФУ послы не ограничились встречей с руководством, а поговорили со студентами. И если с руководством больше обсуждались конкретные действия: перспективы обмена студентами, возможность учреждения специальной стипендии для обучения в Бельгии студентов с Дальнего Востока, то со студентами больше говорили о глобальных вопросах мировой политики и международных отношений. Жан-Артур Режибо: С нами приехали представители достаточно разных компаний. К примеру, компания «Barco» производит огромные экраны с очень высоким разрешением - это экраны для кинотеатров, для служб управления портов. Ещё приехали представитель компании Deforche Construct NV, которая предлагает строительство современных тепличных комплексов. Мы посещали порт Владивосток, пока это была ознакомительная миссия. В Бельгии есть большие порты - например, порт Антверпена - второй по размерам в Европе, и мы смотрели, есть ли какие-то перспективы сотрудничества порта Владивосток с нашими портами. Ив Россье: Я согласен, это для нас ознакомительная поездка на Дальний Восток. Мы посетили не только Владивосток - перед этим были в Хабаровске, а швейцарская делегация - ещё и на Сахалине. - Вы видите перспективы для сотрудничества бизнеса только для крупных компаний или для малого и среднего бизнеса тоже есть перспективы? Жан-Артур Режибо: Что касается Бельгии, то мы видим разные возможности. Порт Антверпена и компания «Barco» - это очень крупные компании. Компания с теплицами - это средняя, даже маленькая компания - и для них тоже есть интересные перспективы. У всех были встречи с местными представителями бизнеса, и мы видим возможности. Ив Россье: В швейцарской делегации так- же прибыли представители не только крупного бизнеса, были средние компании, у всех у них были встречи, которые имеют шанс перерасти в сотрудничество. Но, надо отметить, это уже не наше дело. Дело дипломатов - открыть для бизнеса двери, дать вход в местное сообщество, чтобы потом они обсуждали детали и заключали договоры. Бизнесмены Бельгии и Швейцарии привезли очень разные предложения. «Datamars» заинтересована в сотрудничестве с животноводческими компаниями по созданию идентификационных систем для животных. «Bartholet Ropeways», специализирующаяся на производстве канатных дорог и городских транспортных систем, готова представить проект создания канатной дороги во Владивостоке. У «Vontobel» - интерес к активам институциональных инвесторов компании. Были представители частной судоходной компании Mediterrеnean Shipping Company RUS, LLC (MSC), дизайнерской компании Laufen (Roca), логистической корпорации Kuhne+Nagel и другие. - Далеко не все местные компании, у которых может быть интерес к сотрудничеству, смогли побывать на встречах в рамках бизнес-миссии. И, конечно, есть ещё компании в Бельгии и Швейцарии, которым может быть интересно сотрудничество с Приморьем. Как в дальнейшем местным компаниям искать партнеров в ваших странах, куда обращаться? Жан-Артур Режибо: Не в посольство. Не в бельгийской посольство в России. Если у компании нет партнера, она может обратиться в ваше посольство в Бельгии, к торгпреду России в Бельгии. Ив Россье: Это слишком теоретический подход. У бизнеса должно быть четкое представление, какие партнеры и в какой стране им нужны. Обычно они сами прекрасно знают, какие компании могут быть перспективными партнерами, понимают, чего они хотят, и сами устанавливать прямые контакты. После того, как есть контакты, и есть взаимный интерес, тогда посольство может содействовать сотрудничеству, если возникают проблемы и сложности в реализации. Но искать друг друга они сами должны. Если есть русский инвестор, который хочет найти партнера в Швейцарии, у нас при посольстве есть Swiss Business Hub — швейцарский центр содействия бизнесу в России, это маленькая команда, она занимается, в том числе, русским инвестициями в нашу страну, можно обратиться к ним. Инвестиции - это всегда риск, и всегда нужен собственный хороший риск-менеджмент. Если кто-то позвонит нам и скажет: «У меня есть деньги, куда вложить?» я скажу: «Вот визитка, позвони ещё раз, когда поймешь, куда хочешь вложить». - Какие факторы важны для успешного сотрудничества с компаниями Бельгии и Швейцарии? О чем нужно помнить предпринимателям из Приморья? Жан-Артур Режибо: Для Бельгии я бы, в первую очередь, выделил эффективность. И, конечно, нам важна легальность в бизнесе. И в бизнесе не надо говорить, говорить, говорить. Надо делать, делать, делать. Ив Россье: Для сотрудничества с Швейцарией важны те же самые «добродетели», если можно так выразиться. И еще хотелось добавить, и это один из наиболее важных моментов, - это доверие. Долгосрочное доверие. Обычно швейцарские компании не заинтересованы в одной сделке и всё. Наш бизнес всегда заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, для этого в основе всегда должно лежать доверие, это важно. Ещё об одном важном условии успешного сотрудничества послы говорили на встрече в культурном центре «Альянс Франсез Владивосток»: ясные «правила игры» в экономике, а не постоянные изменения. Ожидаемо, говорили об уникальном геополитическом расположении Владивостока и статусе европейского города посреди Азии. Оба поддерживают идею Макрона о Европе от Лиссабона до Владивостока. Однако, если эта идея будет реализована, то, следуя географической логике, Европа будет от Владивостока до Лиссабона. В качестве приятного бонуса к экономическим выгодам отмечали русское гостеприимство и русскую кухню. Очевидно, что оба посла остались довольны результатами визита во Владивосток. Хорошее впечатление оставили не только переговоры - говоря о впечатлениях от поездки, с удовольствием вспомнили об ужине в ресторане и вкусных морепродуктах. Хотя рестораны города достаточно часто принимают у себя искушенных в кулинарных изысках гостей, каждая похвала всё равно приятна. И хотя пока ещё рано говорить о каких-то перспективах сотрудничества, очевидно, что мы смогли произвести хорошее первое впечатление. Дело за малым: чтобы приморский бизнес сумел использовать это с выгодой для себя и жителей. ВОПРОС - Вы открыли для бизнеса ваших стран двери на Дальний Восток? Жан-Артур Режибо: Да. Ив Россье: Да, я тоже так считаю. На фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в России Ив Россье (на фото в центре) и Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в России Жан-Артур Режибо (справа) на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко рассматривают перспективные направления сотрудничества. Фото автора Валерия ПАВЛОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

