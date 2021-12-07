Предприятия по добыче полезных ископаемых набрали кредитов больше всех компаний в ДФО

Предприятия по добыче полезных ископаемых набрали кредитов больше всех компаний в ДФО
Предприятия по добыче полезных ископаемых набрали кредитов больше всех компаний в ДФО
Сегодня, 17:55БизнесФото: 1mediainvest.ru
Общая сумма банковских кредитов, взятых компаниями Дальнего Востока, составила 2,1 трлн рублей. Это на 30% больше, чем год назад, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

При этом доля просроченной задолженности бизнеса перед банками снизилась почти на четверть, до 2,7%.

Наиболее высокие темпы прироста корпоративного кредитного портфеля зафиксированы в Амурской области, где задолженность бизнеса перед банками увеличилась втрое, а также в Забайкалье (41%) и Магаданской области (28%).

Более половины общей суммы долга компаний и ИП в ДФО приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых (23,6%), а также по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (16,4%), обрабатывающие производства (13,7%). Доля задолженности организаций, работающих в сфере недвижимости, составляет 9%, еще около 8% — предприятий торговли, ремонта автомобилей и бытовых товаров.

За июль — сентябрь 2021 года наибольший в ДФО объем кредитов банки предоставили корпоративным заемщикам из Якутии — 188,6 млрд рублей, Приморья — 139,1 млрд рублей, и Хабаровского края — 107,2 млрд рублей.

Сюжеты:
Приморье
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