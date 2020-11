"Ростелеком" предлагает уникальное решение Motorola для беспроводного подключения интерактивного ТВ

"Ростелеком" начинает поставки уникального видеосендера Motorola VAP 2400, который позволяет абонентам установить Интерактивное телевидение без прокладки дополнительных проводов и дает возможность смотреть телеканалы и видеофильмы в цифровом и HD-качестве в любой точке дома.

«Ростелеком» начинает поставки уникального видеосендера Motorola VAP 2400, который позволяет абонентам установить Интерактивное телевидение без прокладки дополнительных проводов и дает возможность смотреть телеканалы и видеофильмы в цифровом и HD-качестве в любой точке дома. Для абонентов, которые желают смотреть телевидение на 2-х и более телевизорах это удобное устройство облегчает подключение услуги мультирум. Motorola VAP 2400 представляет собой автоматически настраиваемый Wi-Fi - мост, который позволяет пользователю самостоятельно подключить одну или несколько приставок «Интерактивного ТВ» в разных комнатах квартиры или дома.Видеосендер уверенно передает сигнал на расстоянии 15 метров через несколько некапитальных перегородок или бетонных стен. Совместим с любым оборудованием, применяемым при подключении «Интерактивного ТВ» (ТВ-приставка, модем/роутер). Может использоваться при подключении по технологии xDSL/PON/FTTb. Для организации системы мультирум требуются дополнительные приставки Интерактивного ТВ, которые можно взять в аренду или приобрести отдельно. Абоненты «Ростелекома» также смогут приобрести видеосендерMotorola VAP 2400 в рассрочку до 36 месяцев, сообщает пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал. «Интерактивное ТВ от «Ростелекома» пользуется популярностью у жителей всей страны, но зачастую некоторые абоненты не желают протягивать дополнительные провода в своей квартире, - отмечает Андрей Холодный, исполнительный директор - директор по управлению медийными активами ОАО «Ростелеком». - Беспроводное решение Motorola настраивается автоматически, что позволяет подключить и смотреть телепрограммы и HD-контент в любом месте вашего дома и даже без проблем переносить ТВ-приставку между комнатами». «Интерактивное ТВ» - уникальный федеральный продукт «Ростелекома», количество пользователей которого уже превысило 1,4 млн домохозяйств, из них более 270 тысяч на Дальнем Востоке. Существенным преимуществом «Интерактивного ТВ» является широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов. В продукте предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре. Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны. ZRPRESS.RU, Владивосток.

