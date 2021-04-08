Где и как получить льготные кредиты, расскажут бизнесменам Приморья

В День космонавтики, 12 апреля, представители приморских банков расскажут предпринимателям о существующих льготных программах кредитования и ответят на актуальные вопросы. Круглый стол пройдёт в большом зале правительства региона, сообщили в пресс-службе.

Во время встречи предприниматели узнают, как получить кредит на восстановление деятельности фирмы, какие именно кредитные продукты предусмотрены для компаний, работающих в приоритетных отраслях экономики. Представители банковской сферы также расскажут, какие существуют варианты беззалогового кредитования, о мерах поддержки туристической отрасли и возможные препятствия в области льготного кредитования. «2020 год показал активный рост кредитов, оформляемых малым бизнесом. К нам поступает множество вопросов по взаимодействию малого бизнеса и банков, в том числе по работе с льготными программами 2020 года, а также по участию в новых программах поддержки, в частности кредитованию пострадавших отраслей под 3%. По предложению „Опоры России“ мы организуем площадку для обсуждения наболевших вопросов и постараемся познакомить с новыми продуктами для развития», — рассказал замминистра экономического развития Приморья Сергей Дмитриенко. В обсуждении примут участие представители 17 банков: — Дальневосточное ГУ Банка России; — Примсоцбанк; — Банк Приморье — МСП Банк — Роял кредит Банк — Азиатско-Тихоокеанский Банк — Банк Открытие — Газпромбанк — Промсвязьбанк — Дальневосточный банк — БАНК ДОМ.РФ, — Сбербанк — Примтеркомбанк — Банк ВТБ — Альфа Банк — Банк Интеза — Алмазэргиэнбанк Принять участие в круглом столе можно абсолютно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись. Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробную информацию уточняйте по телефонам: 8 (423) 279-59-09.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter