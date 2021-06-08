Опубликован отчёт об итогах голосования на годовом собрании акционеров «САММИТ БАНК»

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК». Базовая Лицензия Банка России № 85 от 07.08.2018 г.
Полное наименование общества: публичное акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК».
Место нахождения Общества: Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3.
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 27 мая 2021 года.
Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2021 года.
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
11 час. 30 мин.
|
Время открытия общего собрания:
|
12 час. 00 мин.
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
12 час. 35 мин.
|
Время начала подсчета голосов:
|
12 час. 40 мин.
|
Время закрытия общего собрания:
|
12 час. 50 мин.
|
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков банка по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров банка.
4. Утверждение аудитора банка на 2021 год.
5. Внесение изменений № 3 в Устав ПАО КБ «САММИТ БАНК, исключающих указание на то, что общество является публичным.
6. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО КБ «САММИТ БАНК».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества — Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Филиала регистратора: г. Владивосток, ул. Пограничная, 6
Уполномоченное лицо регистратора: Мирошниченко Александр Михайлович (доверенность от 24 декабря 2020 года № 535-20).
Председатель собрания: Бененов Сергей Викторович — Член Совета директоров ПАО КБ «САММИТ БАНК»
Секретарь собрания: Тарасенко Елена Юрьевна — начальник юридического отдела ПАО КБ «САММИТ БАНК
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» — 180 000 000, что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, — 179 600 301 голосами, что составляет 99,7779% от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Таким образом, кворум собрания имеется, собрание правомочно начать работу.
На 12 часов 35 минут 27 мая 2021 года (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум) для участия в собрании зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 179 600 301 голосами, что составляет 99,7779% от размещенных голосующих акций Общества.
По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
Количество голосов
|
179 600 301
|
179 600 301
|
0
|
0
|
0
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
Таким образом, решение принято.
Формулировка принятого решения:
2.1. Распределить чистую прибыль банка по результатам 2020 отчетного года в сумме 11 433 206 руб.97 коп. в следующем порядке:
— 5 019 422 руб.12 коп.-направить на выплату дивидендов;
— оставшуюся после выплаты дивидендов сумму чистой прибыли Банка учитывать на счете «Нераспределенная прибыль».
2.2. Объявить о выплате объявленных дивидендов по результатам 2020 отчетного года по всем видам и типам акций в следующем размере и порядке:
Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установить 07 июня 2021 года. Выплату объявленных дивидендов произвести в денежной форме в срок с 07 июня 2021 года по 12 июля 2021 года.
По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня
Число голосов, отданное варианту голосования «ЗА»
|
№ п/п
|
Кандидат
|
Число голосов
|
1.
|
Игнатенко Юрий Васильевич
|
184 577 179
|
2.
|
Игнатенко Василий Юрьевич
|
178 352 852
|
3.
|
Бененов Сергей Викторович
|
178 352 852
|
4.
|
Семенюк Глеб Леонидович
|
178 352 852
|
5.
|
Смольянинов Андрей Николаевич
|
178 352 852
|
ПРОТИВ всех кандидатов:
|
0
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
|
0
|
Не голосовали по всем кандидатам:
|
0
|
Нераспределенные голоса:
|
188
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
12 730
Таким образом, решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров банка на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих лиц, набравших наибольшее количество голосов при кумулятивном голосовании:
|
1. Игнатенко Юрий Васильевич
2. Игнатенко Василий Юрьевич
|
3. Бененов Сергей Викторович
|
4. Семенюк Глеб Леонидович
|
5. Смольянинов Андрей Николаевич
По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
Количество голосов
|
179 600 301
|
179 600 301
|
0
|
0
|
0
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
Таким образом, решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором банка на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит», ИНН 7701983954.
По ПЯТОМУ вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
Количество голосов
|
179 600 301
|
179 600 301
|
0
|
0
|
0
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
Таким образом, решение принято.
Формулировка принятого решения:
Внести изменения № 3 в Устав ПАО КБ «САММИТ БАНК, исключающие указание на то, что общество является публичным.
По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
6.1. Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК»
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
Количество голосов
|
179 600 301
|
179 600 254
|
0
|
0
|
47
|
%
|
100,00
|
99,999974
|
0,00
|
0,00
|
0,000026
6.2. Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК»
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
Количество голосов
|
179 600 301
|
179 600 254
|
0
|
0
|
47
|
%
|
100,00
|
99,999974
|
0,00
|
0,00
|
0,000026
6.3. Изменения и дополнения в Положение о Правлении публичного акционерного общества коммерческого банка «САММИТ БАНК».
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
Количество голосов
|
179 600 301
|
179 600 254
|
0
|
0
|
47
|
%
|
100,00
|
99,999974
|
0,00
|
0,00
|
0,000026
Таким образом, решение принято.
Формулировка принятого решения:
Внести Изменения и дополнения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО КБ «САММИТ БАНК»:
Дата составления отчета об итогах голосования: 31 мая 2021 года.
Председатель общего собрания: С. В. Бененов
Секретарь общего собрания: Е. Ю. Тарасенко