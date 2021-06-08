Торжественный приём ко Дню предпринимательства прошёл в Приморье

Торжественный прием ко Дню российского предпринимателя — это возможность принять участие в социальных проектах. В рамках приема прошел благотворительный турнир, направленный на реализацию программы «Я личность» (проект по профориентации для детей, оставшихся без попечения родителей).
Организаторами турнира выступили общественный совет предпринимателей Приморья и благотворительный фонд «Владмама» при поддержке федерации шахмат Владивостока.
Торжественный приём ко Дню российского предпринимательства проводится с 2013 года.
Гостей вечера поздравили лидеры общественных предпринимательских объединений:
Андрей Караваев — исполнительный директор Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»;
Марина Семенова — председатель приморского краевого отделения российского профсоюза «Торговое единство»;
Павел Гетман — заместитель председателя общественного совета предпринимателей Приморья;
Светлана Пролубщикова — председатель совета предпринимателей Чугуевского муниципального округа, депутат думы Чугуевского МО, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей;
Александр Бордюг — заместитель председателя дальневосточной гильдии риэлторов;
Ольга Тимошина — президент некоммерческого партнерства «Региональная гильдия риэлторов Приморского края»;
Татьяна Питель — председатель ремесленной палаты Приморского края;
Людмила Тыщенко — председатель клуба деловых людей.
С профессиональным праздником поздравили предпринимателей заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Джамбулат Текиев, заместитель председателя правительства Приморского края, курирующий вопросы труда и социальной политики, физической культуры и спорта, культуры и архивного дела, охраны объектов культурного наследия Елена Бронникова, глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон, председатель Думы Артёмовского городского округа Анатолий Бадель, депутат Госдумы Сергей Сопчук, депутат Госдумы Владимир Новиков и другие.
Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ