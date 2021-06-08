Торжественный приём ко Дню предпринимательства прошёл в Приморье

Краевой торжественный приём ко Дню российского предпринимательства состоялся в нескольких городах Приморья. На мероприятие собрались руководители и собственники предприятий, лидеры и члены предпринимательских общественных объединений из Артёма, Находки, Партизанска, Чугуевки, Уссурийска и других уголков Приморья.

Торжественный прием ко Дню российского предпринимателя — это возможность принять участие в социальных проектах. В рамках приема прошел благотворительный турнир, направленный на реализацию программы «Я личность» (проект по профориентации для детей, оставшихся без попечения родителей). Организаторами турнира выступили общественный совет предпринимателей Приморья и благотворительный фонд «Владмама» при поддержке федерации шахмат Владивостока. Торжественный приём ко Дню российского предпринимательства проводится с 2013 года. Гостей вечера поздравили лидеры общественных предпринимательских объединений: Андрей Караваев — исполнительный директор Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»; Марина Семенова — председатель приморского краевого отделения российского профсоюза «Торговое единство»; Павел Гетман — заместитель председателя общественного совета предпринимателей Приморья; Светлана Пролубщикова — председатель совета предпринимателей Чугуевского муниципального округа, депутат думы Чугуевского МО, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей; Александр Бордюг — заместитель председателя дальневосточной гильдии риэлторов; Ольга Тимошина — президент некоммерческого партнерства «Региональная гильдия риэлторов Приморского края»; Татьяна Питель — председатель ремесленной палаты Приморского края; Людмила Тыщенко — председатель клуба деловых людей. С профессиональным праздником поздравили предпринимателей заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Джамбулат Текиев, заместитель председателя правительства Приморского края, курирующий вопросы труда и социальной политики, физической культуры и спорта, культуры и архивного дела, охраны объектов культурного наследия Елена Бронникова, глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон, председатель Думы Артёмовского городского округа Анатолий Бадель, депутат Госдумы Сергей Сопчук, депутат Госдумы Владимир Новиков и другие. Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ

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