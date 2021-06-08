Торжественный приём ко Дню предпринимательства прошёл в Приморье

Торжественный приём ко Дню предпринимательства прошёл в Приморье
Торжественный приём ко Дню предпринимательства прошёл в Приморье
Сегодня, 13:00БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Краевой торжественный приём ко Дню российского предпринимательства состоялся в нескольких городах Приморья. На мероприятие собрались руководители и собственники предприятий, лидеры и члены предпринимательских общественных объединений из Артёма, Находки, Партизанска, Чугуевки, Уссурийска и других уголков Приморья.

Торжественный прием ко Дню российского предпринимателя — это возможность принять участие в социальных проектах. В рамках приема прошел благотворительный турнир, направленный на реализацию программы «Я личность» (проект по профориентации для детей, оставшихся без попечения родителей).

Организаторами турнира выступили общественный совет предпринимателей Приморья и благотворительный фонд «Владмама» при поддержке федерации шахмат Владивостока.

Торжественный приём ко Дню российского предпринимательства проводится с 2013 года.

Гостей вечера поздравили лидеры общественных предпринимательских объединений:

Андрей Караваев — исполнительный директор Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»;

Марина Семенова — председатель приморского краевого отделения российского профсоюза «Торговое единство»;

Павел Гетман — заместитель председателя общественного совета предпринимателей Приморья;

Светлана Пролубщикова — председатель совета предпринимателей Чугуевского муниципального округа, депутат думы Чугуевского МО, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей;

Александр Бордюг — заместитель председателя дальневосточной гильдии риэлторов;

Ольга Тимошина — президент некоммерческого партнерства «Региональная гильдия риэлторов Приморского края»;

Татьяна Питель — председатель ремесленной палаты Приморского края;

Людмила Тыщенко — председатель клуба деловых людей.

С профессиональным праздником поздравили предпринимателей заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Джамбулат Текиев, заместитель председателя правительства Приморского края, курирующий вопросы труда и социальной политики, физической культуры и спорта, культуры и архивного дела, охраны объектов культурного наследия Елена Бронникова, глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон, председатель Думы Артёмовского городского округа Анатолий Бадель, депутат Госдумы Сергей Сопчук, депутат Госдумы Владимир Новиков и другие.

Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ

Сюжеты:
Приморский край
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