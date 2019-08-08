Онлайн-продажи SIM-карт Tele2 выросли на треть

Самыми активными онлайн-покупателями стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 39% посетителей сайта Tele2. Следом идут возрастные группы 35-44 года и 45-54 года (26% и 13% трафика соответственно). При этом аудитория 18-24 лет расположилась на четвертом месте рейтинга с отрывом всего на 1% – на них пришлось 12% трафика. Доли мужчин и женщин в числе цифровых клиентов Tele2 практически равны: 54% и 46% соответственно.