Во Владивосток впервые зашел голландец Maasdam

Всего в этот раз в столицу Дальнее Востока прибыли около 1200 пассажиров из США, Канады, Австралии и Японии, которые вышли из порта Йокогама (Япония) в 14-дневный круиз Land Of The Rising Sun («Земля Восходящего Солнца»). За это время лайнер Maasdam посетит девять портов, в том числе и два российских (Владивосток и Корсаков).