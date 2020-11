Во Владивостоке 12 дорог попали в перечень капитального ремонта и благоустройства

Какие именно дороги надо комплексно отремонтировать, должны быстро решить жители столицы Приморья

Какие именно дороги надо комплексно отремонтировать, должны быстро решить жители столицы Приморья Мэрия Владивостока готовит перечень объектов для нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 – 2024 годы. Жителей Владивостока просят высказать своё мнение о том, какие улицы необходимо включить в план комплексного ремонта на следующий год, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока. «БКАД» предполагает не только ремонт дорожного покрытия, но и тротуаров, прилегающей дорожной инфраструктуры – остановок общественного транспорта, подпорных стен и лестниц, установку новых знаков и ограждения, ремонт инженерных сетей. «Сейчас в городе в самом разгаре ремонт дорог. Делаем основные магистрали, внутриквартальные дороги и проезды к домам по различным программам. 15 улиц ремонтируют комплексно по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Параллельно наши специалисты занимаются формированием адресов, где ремонтные работы подрядные организации проведут уже в следующем году», - сказал руководитель городского управления дорог и благоустройства Сергей Макаров. В связи с реализацией нацпроекта мэрия просит владивостокцев высказать своё мнение о том, какие адреса должны быть включены в проект «БКАД» на 2020 год. Среди предлагаемых объектов: Русская (на участке от площади Багратиона до остановки «Варяг»); Успенского; Крыгина; Каплунова; Пушкинская; Калинина (от ул. Вилкова до ул. Краева); Сабанеева; Красного Знамени; Нейбута; Шилкинская; Толстого; Русская (от дома 21д до дома 1в). «Данный список был сформирован на основе мониторинга дорожной ситуации и обращений граждан. Окончательное решение о том, какие объекты будут предложены для реализации, будем принимать после изучения мнений жителей, дополнительного обследования городских магистралей и с учётом мнения ГИБДД», - добавили специалисты городской администрации. Отправить свои предложения горожане могут через официальные аккаунты городской администрации в социальных сетях, а также на электронную почту управления дорог и благоустройства dorogi@vlc.ru с пометкой «БКАД-2020» до конца этой недели. Фото из архива Журнал "Дальневосточный капитал".

