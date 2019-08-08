Во Владивостоке 12 дорог попали в перечень капитального ремонта и благоустройства

Какие именно дороги надо комплексно отремонтировать, должны быстро решить жители столицы Приморья
Мэрия Владивостока готовит перечень объектов для нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 – 2024 годы. Жителей Владивостока просят высказать своё мнение о том, какие улицы необходимо включить в план комплексного ремонта на следующий год, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«БКАД» предполагает не только ремонт дорожного покрытия, но и тротуаров, прилегающей дорожной инфраструктуры – остановок общественного транспорта, подпорных стен и лестниц, установку новых знаков и ограждения, ремонт инженерных сетей.
«Сейчас в городе в самом разгаре ремонт дорог. Делаем основные магистрали, внутриквартальные дороги и проезды к домам по различным программам. 15 улиц ремонтируют комплексно по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Параллельно наши специалисты занимаются формированием адресов, где ремонтные работы подрядные организации проведут уже в следующем году», - сказал руководитель городского управления дорог и благоустройства Сергей Макаров.
В связи с реализацией нацпроекта мэрия просит владивостокцев высказать своё мнение о том, какие адреса должны быть включены в проект «БКАД» на 2020 год. Среди предлагаемых объектов: Русская (на участке от площади Багратиона до остановки «Варяг»); Успенского; Крыгина; Каплунова; Пушкинская; Калинина (от ул. Вилкова до ул. Краева); Сабанеева; Красного Знамени; Нейбута; Шилкинская; Толстого; Русская (от дома 21д до дома 1в).
«Данный список был сформирован на основе мониторинга дорожной ситуации и обращений граждан. Окончательное решение о том, какие объекты будут предложены для реализации, будем принимать после изучения мнений жителей, дополнительного обследования городских магистралей и с учётом мнения ГИБДД», - добавили специалисты городской администрации.
Отправить свои предложения горожане могут через официальные аккаунты городской администрации в социальных сетях, а также на электронную почту управления дорог и благоустройства dorogi@vlc.ru с пометкой «БКАД-2020» до конца этой недели.
Фото из архива
Журнал "Дальневосточный капитал".