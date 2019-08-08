Во Владивостоке 12 дорог попали в перечень капитального ремонта и благоустройства

В связи с реализацией нацпроекта мэрия просит владивостокцев высказать своё мнение о том, какие адреса должны быть включены в проект «БКАД» на 2020 год. Среди предлагаемых объектов: Русская (на участке от площади Багратиона до остановки «Варяг»); Успенского; Крыгина; Каплунова; Пушкинская; Калинина (от ул. Вилкова до ул. Краева); Сабанеева; Красного Знамени; Нейбута; Шилкинская; Толстого; Русская (от дома 21д до дома 1в).