Во Владивостоке на ВЭФ будет представлен "банк сельхозземель"

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В рамках экспозиции Минвостокразвития России будет работать информационная стойка «Сервисы для инвесторов», на которой будет представлено более десятка инструментов, благодаря которым инвестор сможет узнать, как получить господдержку, финансирование проекта, стать резидентом преференциальных режимов ТОР или свободного порта. Также в выставочной зоне будет представлена зона презентации отраслей экономики дальневосточных регионов с оценкой их инвестиционного потенциала. Здесь можно будет ознакомиться и с уже состоявшимися проектами, и с теми, которые находятся в начальной стадии. Также для удобства участников Форума будет организована «Дальневосточная гостиная».