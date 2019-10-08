Фестиваль "GreenFest-2019" состоится в ДВФУ на Русском острове

На секции «Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов» будут обсуждаться вопросы реформирования, нормирования и изменения законодательства в этой сфере. Темами обсуждений станут как уже внесенные изменения в нормативные документы, так и новые нормативы, находящиеся в разработки и на стадии утверждения. По этим темам выступят представители ФГБУ ВНИИПО МЧС России и ГУ МЧС России по Приморскому краю, непосредственно участвующие в нормотворчестве. Одной из тем конференции станет регуляторная «гильотина» в области пожарной безопасности. Обсуждение этого раздела пройдет в формате обсуждения с участием представителей бизнес-сообщества.