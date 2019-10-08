Гостеприимный край - результат большой работы

- Данные по итогам трех кварталов будут позже. За январь-август, по экспертным оценкам, Приморский край посетили 4,1 млн человек, в том числе – 0,5 млн иностранных туристов. Динамика и тренды первого полугодия сохраняются. Например, если говорить об иностранных туристах, которые посещают край, то большинство из них по-прежнему составляют граждане Китая, однако сейчас к ним вплотную приблизились туристы из Республики Корея. Это абсолютно уникальная ситуация не только для Приморья, но и для России. И я уверен, что успешную практику нашего региона целесообразно тиражировать и на другие регионы нашей страны. Наш подход по «точечному» продвижению региона можно перенести на любую другую аудиторию.