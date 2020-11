Гостеприимный край - результат большой работы

Приморье остается самым популярным у иностранных туристов регионом Дальнего Востока

Приморье остается самым популярным у иностранных туристов регионом Дальнего Востока Октябрь традиционно завершает «высокий» туристический сезон в Приморье. В этом году, несмотря на капризы погоды, наш регион продолжил набирать популярность у туристов из других стран и регионов России. Рекордные объемы турпотока стали возможными благодаря работе по продвижению Приморского края на стратегических рынках, расширению сотрудничества с зарубежными авиакомпаниями и круизными операторами. Предварительные итоги 2019 года в сфере туризма в интервью деловой газете «Золотой Рог» подвел врио вице-губернатора Приморского края Константин ШЕСТАКОВ. - Можно ли уже подвести предварительные итоги туристического сезона-2019 в сфере въездного туризма? Какие тренды Вы бы отметили? - Данные по итогам трех кварталов будут позже. За январь-август, по экспертным оценкам, Приморский край посетили 4,1 млн человек, в том числе – 0,5 млн иностранных туристов. Динамика и тренды первого полугодия сохраняются. Например, если говорить об иностранных туристах, которые посещают край, то большинство из них по-прежнему составляют граждане Китая, однако сейчас к ним вплотную приблизились туристы из Республики Корея. Это абсолютно уникальная ситуация не только для Приморья, но и для России. И я уверен, что успешную практику нашего региона целесообразно тиражировать и на другие регионы нашей страны. Наш подход по «точечному» продвижению региона можно перенести на любую другую аудиторию. Хотел бы отметить ту работу, которую администрация Приморья совместно с руководством международного аэропорта Владивосток ведет по привлечению в регион новых авиакомпаний. Если мы возьмем соотношение объемов международных и внутренних перевозок в нашей воздушной гавани, то сейчас эти показатели почти сравнялись! При этом поток на международных направлениях растет на 30-40% ежегодно. Это, в большей степени, направления из Китая и Республики Корея, но в этом году очень хорошую динамику показывает загрузка рейсов в Японию. - Кстати, о Японии. На ВЭФ были анонсированы планы по открытию новых рейсов из Токио во Владивосток… - Прирост турпотока на японском направлении с начала 2019 года составил 130%. Кроме того, недавно произошло знаковое событие: две крупнейшие авиакомпании Японии, Japan Airlines и All Nippon Airways, почти одновременно заявили о планах открыть полеты во Владивосток в начале 2020 года и уже включили эти рейсы в свое расписание. И я уверен, что это не единственные японские авиакомпании, с которыми Приморье будет работать в ближайшее время. - Каковы итоги работы по развитию круизного туризма? - В этом году в порт Владивостока зашло рекордное количество круизных судов, в том числе – два лайнера-пятитысячника. Кроме того, благодаря сотрудничеству с крупнейшими мировыми операторами у жителей нашего города и других граждан России теперь есть уникальная возможность начать круиз из Владивостока. И такие путевки разлетались как горячие пирожки! Власти Приморья планируют и дальше работать над привлечением новых круизных операторов. Кроме того, в ходе недавнего Восточного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере круизного туризма между четырьмя регионами Дальнего Востока. Оно предусматривает совместную работу Приморского и Камчатского краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа по изучению и внедрению успешных мировых практик, поддержке и продвижению собственных круизных турпродуктов. Мы намерены помогать друг другу в обмене опытом работы с круизными операторами, судоходными компаниями и организациями, в проведении совместных исследований, семинаров и других мероприятий, а также в разработке межрегионального круизного бренда Pacific Russia и его продвижении на российских и зарубежных специализированных выставочных и презентационных мероприятиях. Предполагается, что совместный проект регионов сможет стать настоящей альтернативой зарубежным круизным линиям. Эксперты круизных операторов говорят, что это абсолютно рабочий и адекватный по стоимости продукт. Однако важно обеспечить обслуживание надлежащего качества во всех портах, которые станут пунктами «дальневосточного» круиза. Владивосток и Приморский край в этом плане находятся в более выгодном положении – у нас хорошая база и в части инфраструктуры для приема гостей, и в части подготовки специалистов, владеющих иностранными языками. - Каковы итоги сезона в сфере внутреннего туризма? - Здесь не такая радужная картина, но есть объективные причины. Мы все помним приморское лето в 2019 году: люди очень часто отказывались от забронированных мест на турбазах – просто потому, что дожди, которые идут несколько дней, не способствуют пляжному отдыху. С другой стороны, эта ситуация еще раз подчеркивает необходимость создания круглогодичных комплексов отдыха, которые могли бы принимать туристов независимо от погодных условий. Надеюсь, что это лето дало импульс инвесторам работать в данном направлении. В целом, нельзя не отметить, что за последние два-три года качество баз отдыха в Приморье улучшилось. А количество баз, которые я, как житель края, мог бы порекомендовать для отдыха приезжающим в Приморье, значительно увеличилось. Но совершенствоваться, безусловно, надо. Турист с гораздо большим удовольствием поедет туда, где ему предложат услугу более высокого качества. На повышение качества направлена, в том числе, госпрограмма «Развитие туризма Приморского края» на 2013-2021 годы. - Новой формой работы по продвижению Приморского края за рубежом стали блог-туры для популярных блогеров из соседних стран. Оправдал ли себя новый подход? - Если два года назад мы просили участников туротрасли поработать с блогерами, то сейчас они сами проявляют заинтересованность в подобном продвижении своего турпродукта. На мой взгляд, это лучше всего говорит об успехе подобной формы работы. Она приносит реальный и быстрый эффект: мы видим связь между посещаемостью кафе или ресторанов корейскими туристами после того, как о них рассказали блогеры из этой страны. Надо помнить, что из Республики Корея к нам приезжают в основном индивидуальные туристы, и для них доверие к той информации, которая сегодня есть в интернете, должно быть безусловным. Естественно, что рассказы соотечественников, которые делятся собственным опытом, вызовут наибольшее доверие. Новые медиа дают возможность передать впечатления о регионе максимально близким для целевой аудитории способом. - Власти Приморья часто выступают с предложениями по корректировке законодательства в сфере туризма. Какие из инициатив Вы считаете наиболее важными? - В 2019 году Приморскому краю совместно с другими регионами удалось добиться включения Тайваня, как части территории КНР, в те визовые преференции, которые дает режим Свободного порта Владивосток. Для нас это большой рынок, на который наши туристские компании возлагают большие надежды. Важно, что губернатор края Олег КОЖЕМЯКО возглавил рабочую группу Госсовета РФ по развитию туризма, спорта и физической культуры. И в рамках подготовки к заседанию Госсовета мы проработали несколько инициатив, которые, как я надеюсь, будут поддержаны Ростуризмом. Это продление срока безвизового пребывания иностранных граждан на территории СПВ до 14-16 дней, а также возможность въезда и выезда через разные города, на которые распространяется режим порта. Введение этих норм позволит системно развиваться таким проектам, как «Восточное кольцо России» или круизная линия между крупнейшими портами Дальнего Востока. Мы уже говорили о тех вызовах, которые несет большой объем туристов. Поэтому губернатор Приморья по итогам встреч с предпринимателями вышел с письмом к президенту РФ по внедрению национального стандарта работы с организованными туристскими группами, по ускорению внедрения стандарта аттестации экскурсоводов – с прохождением теоретического и практического экзамена. Мы должны быть уверены в тех людях, которые будут представлять Приморье иностранным гостям. ВОПРОС РЕБРОМ - Ощутила ли туристская отрасль Приморья какой-либо эффект от захода во Владивосток двух лайнеров-пятитысячников? Чего нам ждать от 2020 года? - По 2020 году есть подтверждение уже по пяти судозаходам. Ситуация в отношениях между странами бассейна Японского моря несколько осложнилась, что повлекло за собой корректировку планов круизных операторов. Пока же благодаря заходам таких крупных судов мы выявили как преимущества Владивостока, так и то, над чем еще необходимо поработать. Совершенно точно, нам надо подумать о создании площадок для размещения туристических автобусов. В целом, мы должны формировать инфраструктуру для приема туристов, чтобы приход такого количества туристов ее не перегружал. Это потребует взаимодействия с администрацией Владивостока и ГИБДД. Думаю, вместе с ними нам удастся найти разумное решение, которое позволит избежать неудобств как для жителей города, так и для туристов. На фото: Врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков: «Если говорить об иностранных туристах, которые посещают край, то большинство из них по-прежнему составляют граждане Китая, однако сейчас к ним вплотную приблизились туристы из Республики Корея. Это абсолютно уникальная ситуация не только для Приморья, но и для России.» Фото из архива Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

