Избавляться от старого нужно по правилам

Организация вывоза строительного мусора – обязанность гражданина, который проводит ремонт Ремонт даже в небольшой квартире, как правило, приводит к избавлению от старой мебели и образованию значительного количества строительного мусора. Большинство приморцев по привычке относит мешки с кусками кирпичей или части мебели к ближайшей контейнерной площадке, предоставляя их дальнейшую судьбу управляющей компании. Однако такой подход не только наказывается штрафом, но и противоречит новым принципам обращения с ТКО. Для начала следует разделить два определения – «крупногабаритные отходы» и «строительные отходы». К первому виду относятся мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и прочий мусор, размер которого не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Согласно ГОСТ Р56195-2014, к крупногабаритному мусору также относятся предметы, которые утратили свои потребительские свойства, и размеры которых превышают 0,5м в высоту, ширину и длину. Мебель и стройматериалы – разные вещи Складирование крупногабаритных отходов осуществляется потребителями либо на отдельных площадках, либо в специальные «бункеры», расположенные на контейнерных площадках. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки таких отходов на площадку для их складирования. В настоящее время вывоз крупногабаритного и строительного мусора не входит в тариф управляющих компаний по содержанию жилья. Строительными отходами, в соответствии с ГОСТ Р57678-2017, считаются отходы реконструкции, ремонта (в том числе – капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций. К этому виду относятся, в том числе, сантехника – ванны, унитазы, раковины, душевые кабины, ограждения. Но главное – в отличие от крупногабаритного мусора, вывоз строительных отходов не входит в обязанности регионального оператора. Ответственность за него несут лица, в процессе деятельности которых такие отходы образовались. То есть те, кто производил ремонт в собственной квартире или офисе. Все последние годы единственным предприятием на территории Владивостока, осуществляющим комплексную утилизацию крупногабаритных, строительных, древесных и твердых бытовых отходов являлся МУПВ «Спецзавод №1». Для утилизации таких отходов предприятие использовало мобильный дробильный комплекс. Услуги физическим и юридическим лицам по приему и утилизации картона, твердых бытовых отходов (мусора) по разовым заявкам на мусоросжигательном заводе, и по приему картона, твердых бытовых отходов, древесных отходов, крупногабаритного мусора и строительного мусора на мусороперерабатывающем комплексе на ул. Холмистой,1 были доступны для всех групп потребителей, за исключением организаций, у которых сбор и транспортирование твердых бытовых отходов (аналогичная деятельность) является основным видом деятельности. Досье "Золотого Рога": В 2019 году имущественный комплекс МУПВ «Спецзавод №1» был передан КГУП «Первый региональный оператор», который с 2020 года возьмет на себя функции единого регионального оператора по обращению с ТКО в Приморье. Власти Приморья выделили КГУП субсидию в размере 212 млн рублей на мероприятия по внедрению новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, поскольку повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг является одной из целей государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. В теории, собственник должен либо самостоятельно вывезти мусор на полигон и заплатить за его утилизацию согласно установленным расценкам, либо заказать и оплатить машину для вывоза строительного мусора. Объявлениями с предложением подобной услуги пестрит популярный во Владивостке сайт объявлений. Стоимость услуги по вывозу строительного мусора начинается от 1,5 тыс. рублей за 1,5 кубометра мусора. Чем больше объем, тем ниже будет стоимость вывоза одного «куба». Однако, как показывает практика, сознательность просыпается далеко не у всех, и ставшие ненужными мебель или стройматериалы пополняют стихийные свалки на пустырях и обочинах дорог, которые затем вывозятся городскими службами за счет бюджета. Нарушители накажут сами себя… и других жильцов Еще одно ограничение, связанное со строительным мусором – это запрет на его выбрасывание в обычный уличный контейнер или мусоропровод. В придомовые контейнеры категорически запрещается выбрасывать строительные отходы: битый кирпич, отходы бетона, отходы от сноса стен, разборки крыш, опор и оснований, железобетона и другие отходы ремонта и реконструкции. Нельзя складировать в контейнер старые запчасти автомобилей и покрышки, краски, лаки. Бытовую и электронную технику, которая отслужила хозяевам, забирают специальные бригады для дальнейшей утилизации. Весь этот мусор относится к категории крупногабаритного. Тем не менее, нередко недобросовестные жильцы многоквартирных домов оставляют строительный мусор в неподобающих местах. Причем без всякого наказания, хотя подобные действия запрещены статьей 8.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов». Штраф за данное нарушение может составить до 2 тыс. рублей для частных лиц, до 5 тыс. рублей – для должностных, до 100 тыс. – для организаций. Свалка строительных отходов в неположенном месте может стоить для должностных лиц и организаций до 30 тыс. и до 200 тыс. рублей, соответственно. Но на практике расходы по вывозу негабаритных или строительных отходов, как правило, ложатся на управляющие компании или ТСЖ. Хотя управляющая организация МКД обязана обеспечить своевременный вывоз твердых отходов, строительный мусор, как уже говорилось выше, к ней не относится. На фото: Приморцам нужно помнить, что вывоз строительного мусора не входит в тариф управляющих компаний по содержанию жилья. Фото Виктора КУДИНОВА Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

