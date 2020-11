БАДы и лекарственные препараты, изготовленные в Приморье из гидробионтов, пользуются большой популярностью не только у жителей региона, но и у туристов

БАДы и лекарственные препараты, изготовленные в Приморье из гидробионтов, пользуются большой популярностью не только у жителей региона, но и у туристов Заместитель директора Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН по научным вопросам Михаил КУСАЙКИН рассказал корреспонденту «Золотого Рога» о том, как ошибки иногда позволяют совершить научный прорыв, почему не стоит ждать чуда от биологически активных добавок, и сколько готовили к выпуску шоколад с гребешком.

