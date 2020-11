Супермаркеты Приморского края сдерживают цены на социально значимые продукты

Килограмм курицы по-прежнему можно приобрести за 110 рублей, литр молока – за 50 рублей, десяток яиц – за 67 рублей.

Килограмм курицы по-прежнему можно приобрести за 110 рублей, литр молока – за 50 рублей, десяток яиц – за 67 рублей. Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли провели мониторинг цен в популярных супермаркетах Владивостока. За минувшую неделю цены на социально значимые продукты не изменились. Так, курицу, молоко, муку и рис выгоднее всего покупать во «Фреш 25». «Килограмм курицы здесь стоит 110 рублей, литр молока – 50 рублей, килограмм муки можно приобрести за 30 рублей, риса – за 55 рублей», – сообщили в ведомстве. Супермаркет «Реми» по доступным ценам реализует свинину, яйца, сахар, картофель и яблоки. «Свинина здесь продается по 199 рублей за килограмм, десяток яиц стоит 67,5 рубля, килограмм сахара – 39 рублей, картофеля и яблок – 24 и 100 рублей соответственно», – добавили специалисты. Стоит отметить, что в супермаркетах «Михайловский» и «Фреш 25» установлены одинаковые цены на растительное масло – 65,9 рубля за бутылку. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter