В Приморье идут на рыбу с пистолетом

Инцидент произошел на одной из рек нацпарка, вылов рыбы в которой запрещен законом во время нереста кеты и симы. Для оперативного предупреждения браконьерства отдел охраны Земли леопарда, переведенный на усиленный режим работы, регулярно патрулирует берега водоемов. Во время очередного рейда в воде был обнаружен нарушитель в гидрокостюме и маске, вооруженный пневматическим подводным пистолетом с заряженным гарпуном.