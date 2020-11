В Приморье идут на рыбу с пистолетом

Инцидент произошел на одной из рек нацпарка, вылов рыбы в которой запрещен законом во время нереста кеты и симы

Инцидент произошел на одной из рек нацпарка, вылов рыбы в которой запрещен законом во время нереста кеты и симы Государственные инспекторы Земли леопарда задержали в национальном парке нарушителя, который вел подводную охоту на нерестящихся лососевых с помощью пистолета. Реализовать преступный замысел и добыть рыбу браконьеру не удалось – он был вовремя остановлен сотрудниками отдела охраны. Инцидент произошел на одной из рек нацпарка, вылов рыбы в которой запрещен законом во время нереста кеты и симы. Для оперативного предупреждения браконьерства отдел охраны Земли леопарда, переведенный на усиленный режим работы, регулярно патрулирует берега водоемов. Во время очередного рейда в воде был обнаружен нарушитель в гидрокостюме и маске, вооруженный пневматическим подводным пистолетом с заряженным гарпуном. При задержании нарушитель не оказал сопротивления. Государственные инспекторы изъяли у незваного гостя орудие лова и после оформления протокола об административном правонарушении проводили за пределы охраняемой территории. За браконьерскую охоту он понес наказание – нарушителю придется выплатить штраф в размере 4000 рублей. «Установка сетей на реках становится слишком рискованным занятием, требующим немало времени, которого у браконьеров нет из-за регулярных патрулей охраны. Поэтому встречаются нарушители, ведущие подводную охоту более оперативным методом – с помощью пистолетов и ружей, – объясняет Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Наша цель – предотвращать преступления и задерживать нарушителей еще до того, как они успеет погубить рыбу». В национальном парке расположены сразу несколько нерестовых рек. Охрана водоемов в настоящее время значительно усилена. В рамках соглашений Земли леопарда с пограничной службой ФСБ и полицией к госинспекторам также присоединяются дополнительные силы. Браконьерство остается серьезной угрозой для уникальной природы Земли леопарда. Важно помнить, что за незаконный вылов нерестящейся рыбы в национальном парке предусмотрено административное и уголовное наказания. Кроме того, своим неконтролируемым присутствием в заповедном лесу люди могут создавать серьезный фактор беспокойства для самой редкой крупной кошки мира – дальневосточного леопарда. Отметим, что постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г N 1321 значительно увеличены суммы исчисления размера ущерба, причиненного незаконным выловом кеты осенней. Так, за 1 выловленную особь штраф составляет 10 635 руб. За 1 кг икры лососевых видов рыб – 27 455 руб. плюс 50% за 1 экз. лосося соответствующего вида. Журнал "Дальневосточный капитал".

