Владивосток пылесосят и убирают с помощью спецмашин

Владивосток пылесосят и убирают с помощью спецмашин

8 октября 2019, 11:10
Бизнес
Центральные магистрали, межквартальные дороги и проезды к жилым домам во Владивостоке приводят в порядок.

Центральные магистрали, межквартальные дороги и проезды к жилым домам во Владивостоке приводят в порядок. От мусора и пыли помогают избавиться вакуумно-подметальные машины, которые ежедневно курсируют по улицам дальневосточной столицы. В городском управлении дорог и благоустройства рассказывают, что работами по наведению порядка во Владивостоке занимаются мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Они вручную и с помощью спецтехники наводят порядок на улицах города и пешеходных зонах. Убирается случайный мусор, упавшая листва и пыль. «Работы эти проводятся не только на основных дорогах, но и в спальных микрорайонах. В уборке задействованы как малые пылесосы, так и большие. Днём техника работает на менее загруженным дорогах, а по ночам – на основных улицах с большой интенсивностью движения», - сказали специалисты. Помимо наведения порядка на дорогах и тротуарах дорожные службы моют остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, приводят в порядок леерные ограждения и другие объекты городской инфраструктуры. Фото МБУ «Содержание городских территорий» Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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