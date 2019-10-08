Во Владивостоке выбрали улицу, требующую ремонта в первую очередь

«Во Владивостоке большинство участников опроса (42%) выступили за первоочередной ремонт улицы Нейбута. На втором месте – улица Сабанеева, ее выбрали 28% опрошенных, на третьем – Красного Знамени. В Артеме приоритеты отданы улицам Донбасская, а также Кирова и 2-я Рабочая. В Шкотовском районе первоочередного ремонта, по мнению участников опроса, требуют улицы в деревне Рождественка, Центральная в Шкотово и Ленинская в Смоляниново. В Надеждинском районе – улицы Тимирязева и Овражная в Прохладном, а также улица Луговая в Вольно-Надеждинском», – сообщили в краевом департаменте информационной политики.