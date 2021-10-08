ННК доказала безопасность и надежность своих танкеров

OCIMF – признанная во всём мире международная общественная организация, предлагающая знания и мировой опыт в сфере безопасной и экологически ответственной транспортировки на судах и терминалах и задающая стандарты для постоянного совершенствования. В OCIMF входят все крупнейшие нефтяные компании мира и крупные нефтеперевалочные терминалы, а SIRE – это программа добровольного освидетельствования судов для оценки рисков на танкерах и баржах.