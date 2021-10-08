ННК доказала безопасность и надежность своих танкеров

Это значит, что танкеры ННК и их экипажи соответствуют всем российским и международным требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасной и качественной перевозки нефтепродуктов.
На сегодняшний день общий дедвейд танкерного флота составляет треть от мирового. Экономическая эффективность танкерных перевозок уступает лишь трубопроводам.
В крупных ВИНКах морская логистика – важное направление в обеспечении нефтепродуктами конечных потребителей. Одним из предприятий, занимающих лидирующие позиции на рынке бункеровки Дальнего Востока, является ООО «ННК-Бункер» - крупнейший поставщик судового топлива производства Хабаровского НПЗ в регионе. Предприятие специализируется на обеспечении топливом удаленных районов ДФО, снабжении рыболовецких предприятий, осуществлении экспортных бункеровок в морских портах.
В ННК вопросам экологической и промышленной безопасности уделяется особое внимание, компания предпринимает существенные усилия для повышения уровня безопасности при перевозке нефтепродуктов морским транспортом. Регулярно флот ННК проходит проверку на предмет соответствия требованиям Oil Major.
Бесперебойные поставки и сохранение высокого качества топлива на всех этапах транспортировки – главная задача «ННК-Бункер», которую эффективно выполняет танкерный флот. Напомним, в прошлом году линейка судового топлива ННК пополнилась высокоэкологичным судовым нефтепродуктом с содержанием серы менее 0,1%. Качество топлива, производимого ХНПЗ, традиционно высоко оценивается крупнейшими транспортными судоходными компаниями: A.P.Moller - Maersk, COSCO, Hapag Lloyd, MSC - Mediterranean Shipping Company.
СПРАВКА:
OCIMF – признанная во всём мире международная общественная организация, предлагающая знания и мировой опыт в сфере безопасной и экологически ответственной транспортировки на судах и терминалах и задающая стандарты для постоянного совершенствования. В OCIMF входят все крупнейшие нефтяные компании мира и крупные нефтеперевалочные терминалы, а SIRE – это программа добровольного освидетельствования судов для оценки рисков на танкерах и баржах.