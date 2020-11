Более 500 незаконных объектов демонтировали во Владивостоке

Среди них – сотни торговых павильонов, гаражей, лотков и других самовольно размещенных конструкций

Среди них – сотни торговых павильонов, гаражей, лотков и других самовольно размещенных конструкций. С начала этого года бригады рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» демонтировали во Владивостоке более 500 незаконных объектов. Работа по выявлению объектов, которые незаконно установлены и портят вид городских улиц и дворов, ведется ежедневно во всех районах Владивостока. Специалисты составляют акты и отправляют их на комиссию. Собственникам предлагается добровольно убрать и вывезти объекты. В случае непринятия таких мер незаконные объекты демонтируются силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий». «Если собственник решит вернуть себе объект, то ему придется оплатить не только штрафы, но и все расходы по его демонтажу, вывозу и хранению», – отметили специалисты. Под демонтаж попадают и рекламные конструкции, которые установлены и (или) эксплуатируются в городе без разрешений. Также с опор наружного освещения, леерных ограждений и поверхности различных городских объектов снято около 6 тысяч афиш, плакатов и баннеров. Уделить пристальное внимание внешнему облику Владивостока, очистить город от незаконной рекламы и привести все нестационарные торговые объекты к единому стилю – такую задачу специалистам мэрии поставил глава краевого центра Олег Гуменюк. «Город признан столицей Дальнего Востока и не имеет права не соответствовать этому статусу, – уверен мэр. – Только от нас зависит то, каким может и должен стать Владивосток. А он должен быть чистым, ухоженным, привлекательным. Таким, чтобы и туристам было приятно сюда приезжать, и горожанам не хотелось сменить место жительства». Фото – АТУ Первомайского района Газета "Золотой Рог", Владивосток.

