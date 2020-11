Корейские повара показали студентам Владивостока, как приготовить Чапхэ и Чончжу пибимпаб

На гастрономическом фестивале "Кухня провинции Северная Чолла", проведенном Центром международного сотрудничества южнокорейской провинции Чолла-Пукто (Северная Чолла) и ВГУЭС, были представлены несколько наиболее известных в Корее и за ее пределами национальных блюда

На гастрономическом фестивале «Кухня провинции Северная Чолла», проведенном Центром международного сотрудничества южнокорейской провинции Чолла-Пукто (Северная Чолла) и ВГУЭС, были представлены несколько наиболее известных в Корее и за ее пределами национальных блюда. Для этой презентации уникальной корейской культуры, на которой присутствовали студенты колледжа специальности «Поварское и кондитерское дело» и студенты института специальности «товароведение», во Владивосток в составе делегации из этой провинции прибыли три известных повара. Они продемонстрировали собравшимися, как правильно готовить популярные и любимые жителями этой страны блюда Чапхэ и Чончжу пибимпаб. - Провинцию Чолла-Пукто называют Кореей в Корее, - сказал в своем выступлении директор Центра ЛИ Ён Хо, - мы бы хотели, чтобы вы попробовали традиционные корейские блюда такими, какими их готовят именно там, и чтобы в вашей душе осталась частичка этой провинции. Надеюсь, это будет способствовать развитию сотрудничества и расширению контактов между нашими территориями. Это мероприятие стало частью другого важного события - подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между ВГУЭС и Центром международных отношений провинции Северная Чолла, состоявшегося в этот же день. Еще на Восточном экономическом форуме в этом году было подписано соглашение о сотрудничестве между губернатором этой провинции и администрацией Приморского края. И вот теперь новые договоренности становятся частью реализации планов развития двустороннего сотрудничества. Фото автора Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

