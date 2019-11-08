Корейские повара показали студентам Владивостока, как приготовить Чапхэ и Чончжу пибимпаб

Это мероприятие стало частью другого важного события - подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между ВГУЭС и Центром международных отношений провинции Северная Чолла, состоявшегося в этот же день. Еще на Восточном экономическом форуме в этом году было подписано соглашение о сотрудничестве между губернатором этой провинции и администрацией Приморского края. И вот теперь новые договоренности становятся частью реализации планов развития двустороннего сотрудничества. Фото автора