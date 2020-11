Названы даты проведения IV Восточного экономического форума

VI Восточный экономический форум состоится 2–5 сентября 2020 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке

«Восточный экономический форум в этом году отметил пятилетний юбилей. Сегодня можно с уверенностью говорить, что Форум во Владивостоке стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации. Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. Уверен, что в дальнейшем Форум сохранит свою инвестиционную составляющую. Вместе с тем, Восточный экономический форум также приобретает важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов. В частности, выставка «Улица Дальнего Востока», которая стала визитной карточкой Форума, знакомит российских и зарубежных гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов ДФО», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: Досье "Золотого Рога": Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов. Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 107 странах мира. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

