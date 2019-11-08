Названы даты проведения IV Восточного экономического форума

«Восточный экономический форум в этом году отметил пятилетний юбилей. Сегодня можно с уверенностью говорить, что Форум во Владивостоке стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации. Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. Уверен, что в дальнейшем Форум сохранит свою инвестиционную составляющую. Вместе с тем, Восточный экономический форум также приобретает важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов. В частности, выставка «Улица Дальнего Востока», которая стала визитной карточкой Форума, знакомит российских и зарубежных гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов ДФО», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков.