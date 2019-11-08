В Приморье план по выявлению нелегального бизнеса выполнен на 133%

«Организациям, которые выплачивают сотрудникам зарплаты в “конвертах”, грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Помимо прочего, такие организации лишаются возможности принимать участие в государственных программах и рассчитывать на господдержку», – отметила глава департамента. Фото – Александр Сафронов