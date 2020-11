Владивосток представят в московском метро

8 ноября на кольцевую линию московского метро выйдет специальный брендированный поезд "Дальневосточный экспресс"

8 ноября на кольцевую линию московского метро выйдет специальный брендированный поезд «Дальневосточный экспресс», все пассажиры которого смогут участвовать в непрерывной призовой викторине. По традиции старт поезду даст Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Первый вагон поезда носит название «Приморье» и посвящен в том числе Владивостоку. Третий год подряд запуск Дальневосточного экспресса будет предварять череду мероприятий в рамках Дней Дальнего Востока в Москве, сообщают организаторы. Как и в предыдущие годы, состоящий из 10 вагонов поезд будет насыщен развлекательно-познавательной интерактивной информацией. То, чего москвичи и гости города не знали до этого о Дальнем Востоке и его возможностях, можно будет почитать во время поездки на стенах вагонов: исторические факты, заметки о туристических достопримечательностях, справки о гастрономических особенностях региона, сведения о крупных инвестиционных проектах, дальневосточном гектаре и вакансиях. Внутри каждого вагона разместят QR-коды, при переходе по которым можно получить дополнительную информацию о регионе и присоединиться к сообществам «Дней Дальнего Востока» в социальных сетях. «Особенностью Дальневосточного экспресса-2019 является непрерывная призовая викторина, которая будет продолжаться все время движения брендированного состава. У пассажиров будет возможность участвовать в интерактивной викторине и выигрывать призы», - обещают организаторы мероприятий Дней Дальнего Востока в Москве. В вагоне «Приморье» будет работать зона селфи с изображением дальневосточного леопарда, представлены Приморский океанариум, мосты Владивостока, форты Владивостокской крепости, маяки, остров Русский и многое другое. Планируется, что этот специализированный поезд будет курсировать по Кольцевой линии в течение полугода. Организаторами фестиваля выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. Отметим, что в рамках «Дней Дальнего Востока» на Новом Арбате 2-8 декабря откроется Дальневосточная ярмарка. С 12 по 14 декабря в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной пройдет фестиваль для молодежи. Также состоится вручение наград общественно-деловой премия «Звезда Дальнего Востока» и церемония награждения лауреатов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. Фото из архива Газета "Золотой Рог", Владивосток.

