Во Владивостоке на центральной площади развернулась общегородская ярмарка

Во Владивостоке на центральной площади развернулась общегородская ярмарка

8 ноября 2019, 11:44
Бизнес
Свою продукцию на площади Борцов революции представят более 200 сельхозпроизводителей края

Свою продукцию на площади Борцов революции представят более 200 сельхозпроизводителей края. На этой неделе жителей и гостей Владивостока приглашают приобрести фермерские продукты 8 и 9 ноября. С середины октября торговые ряды на центральной площади разворачиваются по пятницам и субботам. Как пояснили в управлении экономического развития администрации Владивостока, такое решение было принято для удобства сельхозпроизводителей и посетителей ярмарки. Традиционно на сельскохозяйственной ярмарке можно приобрести овощи фрукты урожая этого года, а также мясные и рыбные продукты, мёд, дикоросы хлебобулочные изделия и другие продукты от различных производителей. На этой неделе ярмарка будет работать сегодня, 8 ноября, с 8 до 18 часов, а субботу, ноября, с 9 до 17 часов. Завершится осенний ярмарочный сезон на следующей неделе – 16 ноября. Анастасия Котлярова (фото) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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