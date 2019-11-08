Жители Приморья должны оплатить налоги до 2 декабря

Жители Приморья должны оплатить налоги до 2 декабря

8 ноября 2019, 13:38
Бизнес
Приморцы могут оплатить налоги в наличной форме, по интернету и через специальное мобильное приложение.

Жители края могут оплатить налоги в наличной форме, по интернету и через специальное мобильное приложение. Как отметили специалисты УФНС России по Приморскому краю, с этого года отдельные квитанции для оплаты физлицами налоговых начислений не формируются. «Учитывая, что 1 декабря приходится на воскресенье, уплатить имущественные налоги за 2018 год необходимо не позднее 2 декабря 2019 года», – подчеркнули они. Оплату можно произвести как в наличной, так и в безналичной форме через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика», расположенный на сайте ФНС России. А также с помощью мобильного приложения «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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