Власти Сахалина предложили Японии участие в перспективных проектах

Власти Сахалина предложили Японии участие в перспективных проектах

8 декабря 2019, 15:22
Бизнес
Губернатор встретился с вновь назначенным Генеральным консулом Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно

Губернатор встретился с вновь назначенным Генеральным консулом Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно

Обсуждались темы создания медицинского кластера на Сахалине и планы по переводу автомобилей в регионе на газомоторное топливо.

Япония – один из ключевых инвесторов для островного региона и основной потребитель сжиженного природного газа. С участием компаний из Страны восходящего солнца сегодня реализуются проекты в нефтегазовой сфере «Сахалин-1» и «Сахалин-2». По мнению Валерия Лимаренко, сотрудничество необходимо расширять.

Так, уже в следующем году руководство региона намерено организовать на Сахалине работу ведущих российских и зарубежных клиник. Высококачественные медицинские услуги будут предоставлять в новом шестиэтажном здании в центре островной столицы. Губернатор предложил японской стороне поучаствовать в этом проекте, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

– Мы приглашаем к сотрудничеству зарубежные клиники, институты, которые уже зарекомендовали себя на мировом рынке инновационными технологиями, системами логистики. Надеемся, что интерес к этому проекту проявят и медицинские компании Японии, которые войдут в кластер и будут работать на территории Сахалинской области, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – На Сахалине могли бы лечиться люди со всего Дальнего Востока. У нас налажено авиасообщение с Владивостоком, Хабаровском, Благовещенском, Комсомольском-на-Амуре и Петропавловском–Камчатским.

Глава региона пригласил Генерального консула Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно посетить здание, в котором разместятся медицинские компании.

– Я намерен посетить объект, чтобы на месте ознакомиться с вашими возможностями, – заявил Кадзухиро Куно.

Кроме того, Валерий Лимаренко предложил Стране восходящего солнца поучаствовать в масштабной работе по переводу островного транспорта на голубое топливо. Крупнейшие японские автопроизводители «Toyota» и «Mitsubishi» могли бы продавать машины на Сахалине с установленным газовым оборудованием. Сегодня в области создают сеть газовых заправок. В следующем году в регионе начнут работать новые передвижные заправки.

Отметим, сегодня Япония является основным торговым партнером Сахалинской области. На Страну восходящего солнца приходится более трети всего внешнеторгового оборота региона.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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