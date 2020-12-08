Как покорить СНГ приморские предприниматели узнают на онлайн-форуме

«Рынок СНГ отлично подойдет и для компаний, которые делают в экспорте первые шаги. Например, компания „Чистый дом“ сначала вышла на страны Казахстана и Белоруссии, а сейчас мы готовим их уже покорять Азию. Чтобы сделать форум максимально полезным для бизнеса, мы пригласили руководителей Торговых представительств, чтобы предприниматели лично с ними познакомились, обменялись контактами и задали все свои вопросы. Структура Торгпредств меняется и для экспортеров они становятся лучшими помощниками. Также свои истории экспорта расскажут приморские бизнесмены, которые уже не несколько лет работают с рынками стран СНГ», — подчеркнул генеральный директор приморского центра Евгений Никифоров.