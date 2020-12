Как покорить СНГ приморские предприниматели узнают на онлайн-форуме

Главная тема онлайн-семинара: как взять курс на СНГ и покорить этот рынок. Предпринимателям из Приморского края о тонкостях работы в Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других стран. Онлайн-форум для экспортеров пройдет 16 декабря.

Зарегистрироваться можно на сайте приморского центра «Мой бизнес», сообщили «Золотому Рогу» в пресс-служба центра. Рынок стран СНГ — от Белоруссии до Узбекистана — отлично подойдет для экспортеров и для предпринимателей, которые ищут альтернативу китайскому рынку. Плюсом этих стран является упрощенный режим ввоза товаров: без оплаты пошлины и подготовки дополнительных сертификатов на каждую партию в рамках Таможенного союза. Экспорт товаров из России во многие страны СНГ регулируется нормами «Договора о Евразийском экономическом союзе», поэтому практически нет торговых барьеров. Россия, является членом Таможенного союза поэтому все товары, прошедшие оформление в таможенных органах одной страны-участницы, могут свободно провозится без дополнительных процедур контроля. Также рынок данных стран позволяет дистрибьютерам с импортированным товаром выходить на экспорт в часть стран СНГ. То есть предприниматели, которые покупают товары в Японии или Корее, могут стать экспортерами, продавая их в странах СНГ. К тому же во всех этих странах нет языкового барьера и высоко ценятся российские товары. На форуме эксперты расскажут какие нужны разрешительные документы и как их подготовить, подскажут оптимальные логистические маршруты и объяснят порядок возмещения НДС. «Рынок СНГ отлично подойдет и для компаний, которые делают в экспорте первые шаги. Например, компания „Чистый дом“ сначала вышла на страны Казахстана и Белоруссии, а сейчас мы готовим их уже покорять Азию. Чтобы сделать форум максимально полезным для бизнеса, мы пригласили руководителей Торговых представительств, чтобы предприниматели лично с ними познакомились, обменялись контактами и задали все свои вопросы. Структура Торгпредств меняется и для экспортеров они становятся лучшими помощниками. Также свои истории экспорта расскажут приморские бизнесмены, которые уже не несколько лет работают с рынками стран СНГ», — подчеркнул генеральный директор приморского центра Евгений Никифоров. Специалисты «Российского экспортного центра» и центра «Мой бизнес» расскажут, как компенсировать часть затрат на логистику и продвижение товаров на рынках СНГ. Также представят новый онлайн-ресурс для экспортеров — единое окно «Мой экспорт». По итогам форума Центр поддержки экспорта соберет запросы о продукции, которую хотели бы видеть на рынках стран СНГ. На основе этих данных Центр проведет в 2021 году переговоры по выходу приморских товаров на рынки СНГ. Подробная информация о форуме на портале www.export25.ru Поддержка производителей и экспортеров в Приморье является одним из ключевых направлений в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта — с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США. Для достижения этой цели центр «Мой бизнес» предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.

