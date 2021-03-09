Мы ищем экспортера!

Бизнесмены края могут принять участие в региональном этапе конкурса «Экспортер года»-2021. В Приморье его проводит Центр поддержки экспорта Приморского края (подразделение центра «Мой бизнес»). Подать заявку можно до 22 марта на сайте www.export25.ru. Для предпринимателей участие в конкурсе совершенно бесплатное. Лауреаты призовых мест получат ценные призы от организаторов, а также смогут принять участие в международной выставке с индивидуальным стендом.