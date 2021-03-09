Мы ищем экспортера!
Сегодня, 15:23БизнесФото: Игорь Новиков / Центр «Мой бизнес»Конкурс «Экспортер года» проводится центром «Мой бизнес»
Бизнесмены края могут принять участие в региональном этапе конкурса «Экспортер года»-2021. В Приморье его проводит Центр поддержки экспорта Приморского края (подразделение центра «Мой бизнес»). Подать заявку можно до 22 марта на сайте www.export25.ru. Для предпринимателей участие в конкурсе совершенно бесплатное. Лауреаты призовых мест получат ценные призы от организаторов, а также смогут принять участие в международной выставке с индивидуальным стендом.
Конкурс «Экспортер года» проводится центром «Мой бизнес» при поддержке Правительства Приморского края уже в третий раз. В прошлом году конкурс впервые стал частью всероссийской премии лучших экспортеров, который проводит Российский экспортный центр (РЭЦ). Премия «Экспортер года» учреждена правительством России и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В 2020 году лучшими экспортерами Приморского края стали компании «Райзъ», «Катюша», «Дальинтурист», «Прогэйт», «ФармОушн Лаб», «Агроэкспорт ДВ», «Экоресурсы Приморья», «Центр ремонтных технологий», «Дуду» и «Ронда Софтваре». Заявки для участия направили более 30 предприятий края. Самой популярной стала номинация «Экспортер года в сфере услуг» — поступило 12 заявок от туроператоров, логистических компаний, медицинских центров и гостиниц, которые работают с зарубежными гостями Приморья.
В конкурсе 2021 года будут выбраны победители в следующих номинациях:
«Экспортер года в сфере промышленности» — номинация для компаний, экспортирующих промышленные товары: электротехнику, строительные материалы, изделия легкой и лесной промышленности.
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» — номинация для производителей, работающих в сферах растениеводства, животноводства и пищевой промышленности.
«Экспортер года в сфере высоких технологий» — специальная номинация для компаний, которые разрабатывают и экспортируют новые технологии, программное обеспечение, заняты в направлении «интернет вещей» (IoT).
«Экспортер года в сфере услуг» — номинация для компаний, занятых в сфере въездного туризма, оказывающих услуги иностранным гражданам и компаниям (турфирмы, гостиницы, хостелы, транспортные компании, медцентры, экскурсионные бюро и другие).
Требования к участникам конкурса минимальные. Главное условие — находиться в реестре МСП, а также быть готовым подтвердить заключенные экспортные контракты. Заявки можно подать через портал — www.export25.ru.
Подробности о конкурсе можно узнать по телефону 8 (423) 279-59-09, а также на сайте центра «Мой бизнес» и в социальных сетях (cpp25rus): Facebook, Instagram и в Telegram-канале «Приморье для бизнеса».
Отметим, что наращивание объема экспорта — одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Ксения КУРДЮКОВА, kurdukova@cpp25.ru.